“Ora vi uccido”. Abusivo minaccia con spranga in mano: aggredita la troupe di Fuori dal Coro

Ascolta ora 00:00 00:00

Nicola Spina, occupante abusivo che insieme alla sua compagna Rita Geruzzi occupa abusivamente la casa assegnata ad una mamma con 5 figli. Ma non solo. Adesso, incalzato dalla troupe di Fuori dal Coro, passa alle minacce più aggressive. Prima si arma di una spranga di ferro e poi, al grido di “ora vi uccido” si scaglia contro la reporter della trasmissione in onda su Rete 4.

Questo è quello che successo alla giornalista Viviana D’Intorno nel servizio andato in onda ieri sera a Fuori dal Coro, la trasmissione di approfondimento condotta da Mario Giordano. Le immagini sono tanto crude quanto purtroppo reali. Si parla di case occupate, un tema sul quale Giordano è più volte intervenuto grazie all’intervento dei suoi inviati. In questo caso si tratta di Nicola Spina, un uomo che ha occupato la casa precedentemente assegnata a una mamma con 5 figli. Appena arrivata, la troupe di Fuori dal Coro viene subito aggredita. L’uomo prende una spranga di ferro in mano e si scaglia contro la giornalista. “Ora vi uccido”, si sente. L’uomo viene prontamente bloccato ma la replica dell’inviata non si fa attendere. “Ora chiamiamo noi la polizia però”, sottolinea. L’inviata si rivolge così alla polizia locale. “C’è gente che ci minaccia con spranghe di ferro e nessuno fa niente”, rimarca.

Nicola Spina, l'uomo che con la compagna Rita Geruzzi occupa abusivamente la casa assegnata ad una mamma con 5 figli di cui disabili al 100%, ci minaccia con una spranga di ferro!



Il servizio completo di Viviana D'Introno a #Fuoridalcoro è disponibile su Mediaset Infinity pic.twitter.com/zn8Av6Mfux — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 19, 2025

"Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, denunciare gli occupanti” , interviene Francesco Prigigallo, comandante della Polizia Locale. Una risposta che non può e non deve convincere. “Si ho capito ma la casa va liberata, lei non può farlo, il sindaco nemmeno”, risponde l’inviata.

Da qui la replica: “Queste sono le leggi al momento”. Il nodo rimane: la mamma di cinque figli, al momento, vede la sua casa occupata abusivamente. Con il paradosso delle forze dell’ordine che, finora, non solo non hanno fatto nulla ma non possono fare altrimenti.