Palermo non è dei ricchi, proteste contro Dua Lipa

La festa di nozze tra Dua Lipa e l'attore Callum Turner non è ancora iniziata, ma le polemiche non hanno tardato ad arrivare. Dopo essersi uniti civilmente a Londra solo pochi giorni fa, la coppia di neo sposi è pronta a dare il via alle celebrazioni che avranno luogo a Palermo, in un weekend lungo che è costato circa un milione e mezzo di dollari e che, soprattutto, ha portato la città sicula ad essere blindata. Un po' come era avvenuto anche per le nozze di Jeff Bezos a Venezia, a pagare il prezzo del "sogno italiano" delle star estere sono soprattutto i residenti che, nel caso di Dua Lipa, non hanno tardato a far sentire il proprio scontento.

Il centro storico di Palermo, infatti, è stato occupato questa mattina da diversi volantini firmati da Apro Palermo, un'assemblea di giovani siciliani che già da tempo combattono contro l'overtourism e che mira a proteggere i luoghi principali della città, per non darli in pasto alla voracità del turismo che, anche a causa dei social media, è diventato sempre più distruttivo nei confronti delle città d'arte. Sui propri canali social Apro Palermo ha condiviso alcuni dei volantini che oggi molti palermitani hanno potuto vedere coi loro occhi. "La nostra piazza non è il tuo salotto" recita uno, mentre un altro dichiara che "Palermo non è per i ricchi".

Il messaggio di fondo è chiaro e costante: Palermo è una città fatta dalle persone che la vivono ogni giorno, e così vale anche per la Sicilia intera che, molto spesso, viene quasi trasformata in una sorta di parco giochi per chi si può permettere di “comprare” una città per qualche giorno. Non è un caso che tra i volantini esposti ci sia anche quello che dice che "Palermo non è in affitto". L'assemblea invita anche gli abitanti di Palermo a prendere parte attiva della protesta, appendendo poster ai balconi per coloro che vivono in centro storico, di modo da dare all'entourage di Dua Lipa il benvenuto di Apro Palermo e dei cittadini infastiditi.

Nello specifico, i volantini sono apparsi tra piazza Croce dei Vespri, nel cuore del centro storico di Palermo. A brevissima distanza da Palazzo Gangi e la Galleria d'arte moderna, vale a dire nell'area specifica dove, già da stasera, Dua Lipa e Callum Turner daranno il benvenuto ai tantissimi ospiti attesi alla festa, tra rockstar, attori e personalità del mondo dello spettacolo. La risposta dei palermitani alla celebrazione di questa festa vip è il segnale di un cambiamento nella percezione dello star system: se, un tempo, sarebbe stato solo un motivo d'onore avere star internazionali nel proprio paese, anche solo per sperare di strappar loro una foto o un autografo, oggi la percezione del divo in sé per sé non ha più molta importanza.

Al primo posto delle priorità sembra esserci solo la difesa del proprio ambiente abitativo. Tant'è che Apro Palermo invita i concittadini anche a denunciare qualsiasi problema si possa presentare durante i festeggiamenti: che siano problemi di ordine pubblico o di semplice viabilità.