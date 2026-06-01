Chi è Callum Turner, il marito di Dua Lipa: il cinema, il calcio e il Chelsea, l’ex fidanzata

Dua Lipa e Callum Turner sono marito e moglie. La cantante di “Don't start now”, “Levitating”e “New rules” ha sposato l’attore britannico di “Animali fantastici”a Londra con una cerimonia privata che ha sorpreso i fan. Da tempo si parlava di nozze ma i riflettori erano puntati sull’evento che si celebrerà il prossimo weekend in Sicilia . Nessuno si aspettava che la coppia anticipasse i tempi con le nozze civili. Mentre Dua Lipa è pronta a conquistare la scena con il suo prossimo tour mondiale, da settimane Callum Turner è al centro della scena pubblica per la presunta investitura che starebbe per ricevere come prossimo James Bond nel film sequel della celebre saga dedicata all’agente 007.

La carriera tra cinema e tv

Classe 1990, Callum Turner è cresciuto nel quartiere londinese di Chelsea.Dopo un inizio nel mondo della moda e l’esperienza come testimonial per il celebre marchio Burberry, Turner ha deciso di cambiare direzione, dedicandosi alla recitazione da autodidatta. A spronarlo fu l’amico nonché attore Daniel Day-Lewis.“Ci sentivamo al telefono consigliandoci i film da vedere. Abbiamo costruito una bella amicizia. Mi ha detto una cosa che in realtà è stata davvero liberatoria: ‘Se vuoi esserela star di una soap, fallo. Se vuoi recitare in una saga, fallo. È il tuo percorso personale’”, raccontò anni fa Turner a Icon Magazine. Così sono arrivati i primi ingaggi, i cortometraggi “Think Of England” (2010), “Zero” (2011) e “Human Beings” (2012), poi l'occasione per farsi conoscere dal grande pubblico con le serie “Glue”e "Guerra e pace”.





Nello stesso periodo è arrivato anche il cinema. Il primo ruolo di spicco è in "Queen and Country”, a cui fanno seguito “Writer’s room” e “Divine – La fidanzata dell’altro”. La svolta arriva nel 2018 con la partecipazione al colossal "Animali Fantastici" e successivamente con il ruolo nella serie tv “Masters of the Air”di Steven Spielberg. Eppure nel futuro di Callum Turner, inizialmente, non c’era la recitazione.

La passione per il calcio

Sulle pagine di Icon l’attore inglese ha raccontato che il suo sogno era quello di diventare un calciatore. Cresciuto con il pallone tra i piedi tra le palazzine del suo quartiere, a 15 anni ha esordito come centrocampista semi-professionista nelle fila del Fisher AthleticF.C.: “Mi allenavo tre giorni alla settimana, gli altri due giocavamo: undici gladiatori spinti da tremila fan. Provavo le stesse sensazioni che provo quando recito. Stessa preparazione,identica è la disciplina per centrare l’obiettivo prefissato; ti alleni, ti alleni, fai le prove e poi giochi, oppure vai sul set;finché, a un certo punto hai il tuo momento, sotto i riflettori,quando devi segnare un gol, o dare il meglio in una scena”. Ma la passione per la recitazione ha avuto il sopravvento, spingendolo ad appendere gli scarpini al chiodo e a mantenere vivo il legame con il calcio solo da tifoso del Chelsea.

L’ex fidanzata Vanessa

Con la fama e il successo la sua vita privata è finita inevitabilmente sotto alla lente di ingrandimento. Prima di Dua Lipa, Callum Turner è stato legato a un altro volto noto dello showbiz inglese, l’attrice Vanessa Kirby. I due attori si sono conosciuti nel 2014 sul set del film commedia “Queen & Country” proseguendola loro relazione fino al 2019.

Complici i rispettivi impegni professionali – lei nel ruolo della principessa Margaret nella serie Netflix “The Crown” e lui sul set della serie “The Capture” – dopo cinque anni di relazione Callum e Vanessa si sono detti addio, rimanendo comunque in buoni rapporti. Quattro anni dopo l’incontro con Dua Lipa, che ha portato la coppia alle nozze.