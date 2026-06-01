Dua Lipa e Callum Turner, le nozze private a Londra, il matrimonio a Palermo, la storia d’amore

L’inizio delle riprese di “Bond 26”, l’ennesimo capitolo della saga dedicata all’agente segreto James Bond e diretto da Denis Villeneuve, può attendere. Il candidato numero uno per ricoprire il ruolo di 007 e prendere il testimone da Daniel Craig — l’attore inglese Callum Turner, 36 anni già noto per i ruoli in “The Capture” e “Animali fantastici” — ha infatti un altro impegno: girare il film della sua vita. L’attore si è infatti sposato in gran segreto a Londra con la cantante Dua Lipa ed è pronto a pronunciare il secondo “sì” in Italia con un matrimonio da favola, che si celebrerà il prossimo weekend in Sicilia.

Dua Lipa e Callum Turner, la storia d’amore

La storia tra Callum e Dua è relativamente recente. Galeotto è stato il The River Café, un locale di Londra dove, nel 2023, Dua Lipa e Callum Turner si sono incontrati per la prima volta. La cantante inglese è a cena con i suoi genitori, mentre l’attore è in compagnia di alcuni amici. Con la complicità della proprietaria del ristorante, i due artisti si presentano e si scambiano una stretta di mano, ma le loro strade si separano. Un anno più tardi, Callum e Dua Lipa si incontrano a Los Angeles ma questa volta l’attore non si lascia sfuggire l’occasione di avvicinare la cantante con la scusa di un libro. “All'improvviso compare Callum e mi chiede cosa sto leggendo (il romanzo «Trust» di Hernan Diaz). E guarda caso stavamo leggendo entrambi lo stesso capitolo”, ha raccontato la cantante inglese a British Vogue. I due artisti non si nascondono e vengono paparazzati più volte insieme nel corso del 2024 – prima ai Grammy poi ai BAFTA e infine ai Brit Awards – ma l’ufficialità arriva solo a maggio, quando Callum e Dua pubblicano la prima foto insieme sui social. A Natale la cantante sfoggia un vistoso anello di fidanzamento, ma né lei né Callum confermano le voci. Solo a luglio del 2025, Dua Lipa conferma sulle pagine di Vogue: “Sì, siamo fidanzati, è molto emozionante. Questa decisione di invecchiare insieme, di condividere la vita e, non so, di essere migliori amici per sempre, è una sensazione davvero speciale”. Un anno dopo è arrivato il fatidico“sì”.

Le nozze civili a Londra

Mentre tutti si aspettavano di vederli sbarcare in Sicilia per il matrimonio dell’anno, Callum Turner e Dua Lipa hanno anticipato l’evento italiano con una cerimonia intima celebrata a Londra. La coppia si è sposata civilmente all'Old Marylebone Town Hall alla presenza di soli otto invitati, tra parenti stretti e pochissimi amici. La cantante inglese indossava un abito rétro firmato Schiaparelli, completato da un cappello a tesa larga realizzato da Stephen Jones, mentre Turner ha optato per un elegante completo blu Ferragamo. Fonti vicine alla coppia hanno riferito al The Sun che gli sposi erano raggianti e che l’attore “era in lacrime e tremava” poco prima delle firme. La serata si è conclusa con una cena privata in un noto locale londinese. “Una serata elegante e semplice, esattamente come la desideravano Dua e Callum”, riferisce la stampa britannica. Ma il secondo capitolo sarà tutto italiano.

Il matrimonio a Palermo

Callum Turner e Dua Lipa hanno infatti deciso di sposarsi in Italia, nella splendida Sicilia, con un matrimonio che non avrà niente da invidiare a quelli reali. L’evento, che è già stato ribattezzato il “matrimonio dell’anno”, si svolgerà tra Palermo e Bagheria su tre giorni, dal 5 al 7 giugno. Un weekend d’amore che fermerà, letteralmente, la provincia palermitana vista la lunga lista di invitati e celebrities. Proprio per questo le autorità locali hanno già fatto scattare un imponente piano di sicurezza con modifiche temporanee alla viabilità nelle zone interessate dalle celebrazioni a partire da Villa Igiea. Per l’occasione l’iconico hotel affacciato sul Golfo sarà il quartier generale degli organizzatori inglesi, che hanno deciso di affidarsi alla wedding planner Alessandra Grillo, la stessa che – nel 2018 – ha organizzato le nozze di Fedez e Chiara Ferragni a Noto, sempre in Sicilia.

Le indiscrezioni: invitati e location

I nomi degli invitati e le location interessate dall’evento sono al centro del gossip internazionale. Secondo quanto anticipato dal tabloid The Sun, in Sicilia sbarcheranno personaggi del calibro di Madonna,Adele, Katy Perry, Rosalía, Pedro Almodóvar, Harry Styles e Kylie Minogue oltre agli amici più stretti della coppia, Mark Ronson e Charli XCX, cantautrice britannica che proprio in Sicilia si è sposata lo scorso anno. Tra gli ospiti più attesi ci sono Sir Elton John che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe addirittura esibirsi in un concerto privato per gli ospiti e gli sposi, e Donatella Versace che curerà alcuni degli outfit nuziali di Dua Lipa. Gli esperti di gossip parlano di oltre venti cambi d’abito nel corso dei tre giorni di festeggiamenti, mentre per l’abito da sposa la cantante avrebbe scelto un atelier palermitano.

Secondo le ultime indiscrezioni, le nozze si celebreranno all’interno della Galleria d’Arte Moderna affacciata su Piazza dei Vespri, mentre la cornice per i festeggiamenti sarà la splendida Villa Valguarnera a Bagheria.