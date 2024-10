Birra, bestemmie e fumo. Passeggero molesto costringe il volo Ryanair a fare dietrofront

Ascolta ora 00:00 00:00

In evidente stato di alterazione psicofisica, ha molestato passeggeri e personale di bordo a tal punto da costringere il comandante del volo Ryanair in servizio sulla tratta Valencia - Malpensa a tornare indietro all'aeroporto di partenza per scaricarlo a terra e ripartire alla volta di Milano: il responsabile, presumibilmente un uomo di nazionalità italiana, è stato preso in carico dagli uomini della Guardia Civil.

Stando a quanto riferito da Varese News, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 ottobre. Il volo FR07471 era regolarmente decollato da Valencia alle ore 13:59, ma la situazione, in realtà preoccupante già prima della partenza, è diventata insostenibile dopo circa una quarantina di minuti, quando cioè l'aereo stava sorvolando Terragona. Per il bene e la sicurezza di tutti i presenti a bordo, il comandante ha deciso che era meglio fare marcia indietro e tornare all'aeroporto di partenza per scaricare a terra il facinoroso. Quando il velivolo è atterrato alle ore 14:42, ad attendere il molesto passeggero c'erano già gli uomini della Guardia Civil.

Ryanair si è scusata coi suoi clienti, allontanando da sé ogni responsabilità per l'accaduto. "L’equipaggio ha preallertato la polizia locale che ha accolto l'aereo all'arrivo e ha allontanato il passeggero prima che il volo proseguisse per Milano" , si legge nella nota della compagnia aerea irlandese. "Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri per qualsiasi inconveniente causato dal comportamento indisciplinato di questo passeggero, che era al di fuori del controllo di Ryanair. Ora la questione spetta alla polizia locale" , conclude il comunicato.

Di diverso avviso un passeggero raggiunto da Varese News, il quale ha rivelato che i problemi erano parsi evidenti fin da prima della partenza. Il facinoroso aveva iniziato a bere birra in grandi quantità in aeroporto, stava ascoltando musica a tutto volume e aveva molestato alcune donne rivolgendo loro frasi sconnesse. Non solo, dato che una volta in pista si era pure acceso una sigaretta. Insomma, i segnali per capire che qualcosa sarebbe potuto andare storto e impedirgli di salire sull'aereo c'erano eccome.

Una volta a bordo, il passeggero aveva iniziato a urlare, a bestemmiare e a girare per la cabina pur essendoci ancora l'obbligo di tenere le cinture di sicurezza

allacciate. Inutile ogni tentativo di ricondurlo alla ragione da parte dei passeggeri e degli assistenti di volo, fino a che la situazione non è diventata insostenibile tanto da spingere il comandante a fare ritorno a Valencia.