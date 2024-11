"Paura, pianti e vomito": cosa è successo sul volo Ryanair Torino-Lamezia

Ascolta ora 00:00 00:00

Doveva essere un normale volo di linea come tanti altri quello decollato dall'aeroporto Caselle di Torino con destinazione Lamezia Terme ma il Ryanair Fr937 di mercoledì 20 novembre non è mai arrivato a destinazione facendo rientro nello scalo piemontese con tanta paura a bordo per un problema tecnico con la torre di controllo che non ha consentito il viaggio.

Cosa è successo

Fino agli immediati momenti in cui l'aereo si è alzato in volo tutto è andato per il meglio ma poi i passeggeri si sono insospettiti: invece di proseguire lungo la rotta prevista per questa tratta, per poco più di 30 minuti hanno continuato a girare praticamente in tondo sopra i cieli di Torino. Era facile comprendere che qualcosa non andava per il verso giusto perché si continuavano a vedere le Alpi sullo sfondo e si rimaneva più o meno sempre nella stessa area. Pur non essendoci alcuna chiara emergenza, tanta gente a bordo ha iniziato a sentirsi male temendo si trattasse di qualcosa di grave.

Le reazioni dei passeggeri

" Continuavamo a viaggiare, eppure sullo sfondo continuavamo a vedere la Mole e le Alpi. È in quel momento che mi sono allarmato ", ha raccontato al Corriere uno dei passeggeri a bordo del volo Torino-Lamezia spiegando cosa fosse accaduto in quei concitati momenti dentro l'aereo con scene da attacchi di panico. " Inizialmente non è arrivata nessuna spiegazione l’equipaggio ci ha solamente chiesto di allacciare le cinture di sicurezza. Qualcuno urlava per la paura di morire, qualcun altro piangeva e tanti hanno anche vomitato. Scene che hanno suggestionato chi inizialmente era tranquillo e ha iniziato a temere per la propria vita", ha sottolineato.

La spiegazione del pilota

La vera causa del problema i passeggeri l'hanno saputa una volta che il volo Ryanair è atterrato in totale sicurezza: improvvisamente, dopo il decollo sono stati persi i contatti tra cabina di pilotaggio e torre di controllo, impossibile dunque proseguire il viaggio ma impossibile anche decidere autonomamente di rientrare a terra, ecco perché il pilota ha atteso circa mezz'ora che fossero ripristinati i collegamenti per capire il da farsi. Sono queste le procedure di sicurezza in questi casi ed è per questo che l'aereo è rimasto in volo sulla stessa zona prima di atterrare. La gente, spaventata, ha iniziato dunque a preoccuparsi: situazioni del genere non sono (per fortuna) così frequenti.

Alle 8.

Almeno una ventina di persone hanno rinunciato al viaggio erano troppo spaventate e non credo rimetteranno piede su un aereo per un po’",

52, per, il volo Fr937 è atterrato a Torino Caselle senza alcuna problematica o conseguenza: dopo tutti gli accertamenti del caso, il volo è ripartito alle 11.15 ma con venti persone in meno. "ha raccontato un altro passeggero.