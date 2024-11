Picchiano un compagno di classe e postano il video sui social. L'orrore di un ragazzino delle medie

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora violenza tra giovanissimi. Un ragazzino è stato picchiato in una scuola media in provincia di Alessandria, riprendendo la violenza con il cellullare e diffondendo poi le immagini via WhatsApp. Il fatto si è verificato a Spinetta Marengo, frazione di Alessandria. Sia la vittima che i presunti carnefici fequentano la stessa scuola.

Le terribili immagini

Il video, diventato purtroppo virale come accade la maggior parte delle volte in questi casi, mostrano due ragazzini avventarsi sul coetaneo con schiaffi e spintoni. La scena sarebbe stata ripresa da un terzo studente, mentre altri tre ragazzini avrebbero assistito senza fare nulla.

L'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della scuola e il video fatto circolare inizialmente tramite WhatsApp, è finito anche nelle mani dei genitori della vittima, che si sono recati dalla polizia per sporgere denuncia.

Cosa farà la scuola

Venuti a conoscenza della violenza gli organi scolastici hanno riunito il collegio docenti che ha cercato di affrontare il problema, ma nei prossimi giorni sarà il consiglio di classe a decidere gli eventuali provvedimenti disciplinari per i responsabili che sono già stati attenzionati. Sarà anche la Polizia, nonostante si tratti di minorenni, ad approfondire il caso per cercare di capire se questo sia solo l'uttimo alto di un caso di bullismo nei confronti del ragazzo.

Violenza quotidiana

Quello del ragazzino della provincia di Alessandria è solo l'ultimo atto di violenza e bullismo che quotidianamente vengono messi in atto da minorenni. Un fenomeno che sembra non avere fine.

Soltanto ieri a Marino (Roma) una ragazzinaun compagno di classe come vendetta per avere "fatto la spia" su un compito copiato. Dopo averlo colpito è scappata, ma poi ha contattato il 112 raccontando quello che aveva appena fatto.