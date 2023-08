"Pochi colleghi, sono dispiaciuto". La frecciata di Pupo ai funerali di Toto Cutugno

C'è stato un vero e proprio bagno di folla fin dalle prime ore del mattino per dare l'ultimo saluto a Toto Cutugno, deceduto dopo una lunga malattia lo scorso martedì 22 agosto all'ospedale San Raffaele di Milano. In centinaia si sono presentati alla basilica dei Santi Nereo e Achilleo con l'obiettivo di partecipare alla funzione, ma ovviamente pochi hanno potuto farlo dall'interno dell'edificio religioso: la maggior parte delle persone si è quindi dovuta accontentare di seguire la messa dal sagrato della chiesa.

Oltre ai familiari e agli amici del cantautore di origini toscane, si sono visti alcuni colleghi, tra cui Gianni Morandi, Pupo, Fausto Leali e Ivana Spagna. Troppo pochi, secondo Pupo, che ha voluto sottolineare la sua grande delusione dopo la conclusione della funzione religiosa.

"Io sono qua perchè volevo molto bene a Toto, lo stimavo molto come artista" , ha spiegato ai giornalisti lasciando l'edificio religioso Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. "In genere non sono per andare ai funerali, ci partecipo mal volentieri, credo non andrò manco al mio" , ha scherzato. "Quindi sono qui perchè veramente era una persona speciale" . Quando gli è stato chiesto se per poter essere finalmente riconosciuto come un artista internazionale Toto Cutugno ha dovuto attendere la propria morte, il cantautore toscano ha così replicato: "Questo è un destino che purtroppo accomuna parecchi artisti di una certa categoria. Come potete sentire le sue musiche e le sue melodie sono immortali".

Nonostante la grande presenza di pubblico, tuttavia, si è fatta notare l'assenza di altri cantanti e artisti, che con Toto Cutugno hanno collaborato. "Nell'80 c'eravamo io, te, lui, Ruggeri, Benigni che presentava. Fu un'edizione di rilancio del Festival di Sanremo" , ricorda Pupo rivolgendosi a Gianni Morandi. "La presenza di Gianni a questo evento è significativa. Sono mancati un po' di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po'" , rivela il cantautore toscano.