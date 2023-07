Romeno ubriaco due volte oltre il limite falcia ragazzini in bici: orrore a Milano

Grave incidente nella notte a Garbagnate Milanese, parte della conurbazione dell'hinterland milanese. Attorno alle 23 di ieri, lunedì 17 luglio, un furgone guidato da un 32enne rumeno ha travolto due quindicenni che attraversavano la strada in bicicletta. Le condizione dei due ragazzi, un maschio e una femmina, sono apparse fin da subito gravi. Trasportati in codice rosso, rispettivamente all'ospedale "San Gerardo" di Monza e al "Niguarda" di Milano, per il ragazzino purtroppo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti, risultava essere già in arresto cardiaco. Avrebbe compiuto 16 anni domani, mercoledì 19 luglio.

La dinamica è ancora tutta da chiarire ma i primi accertamenti svolti sul luogo dell'incidente hanno permesso di appurare ai carabinieri che il conducente del veicolo che ha travolto i due ragazzi viaggiava con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge, pare oltre 1 grammo per litro contro lo 0.5 ammesso dal codice della strada, ed era sprovvisto di patente di guida. L'uomo non è scappato, si è immediatamente fermato dopo lo schianto, e questo ha permesso alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi sul posto per definire una prima ricostruzione di quanto accaduto. Il rumeno è stato successivamente arrestato e condotto nel carcere di San Vittore mentre l'autoritá giudiziaria ha disposto l'esame autoptico sulla salma del giovane deceduto. Sono in corso da parte dei carabinieri ulteriori attività di indagine per cristallizzare la dinamica dell'investimento.

" Più soldi e uomini alle Forze dell'Ordine per aumentare i controlli e, col nuovo Codice della strada, ritiro della patente definitivo per chi uccide guidando drogato o ubriaco. Una preghiera per i ragazzi, un fortissimo abbraccio alle famiglie, tanta tanta rabbia per il dolore causato da questo delinquente ", ha dichiarato attraverso i social il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

In attesa dei risultati delle indagini, il 32enne rimarrà in carcere. La ragazzina, invece, è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale milanese, ancora in pericolo di vita. Uno degli elementi chiave che dovranno essere accertati dai carabinieri è se i due ragazzi stavano attraversando la strada a bordo della bicicletta o se fossero a piedi, con la bici al seguito. Il mezzo è stato trovato in una vicina aiula, dove è atterrato dopo essere stato scagliato dall'auto nell'impatto. A testimonianza della violenza dell'urto ci sono anche i danni al mezzo guidato dal rumeno, un van Ford Transit, i cui cofano e parabrezza sono andati completamente distrutti.