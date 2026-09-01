Report, dopo due ore di faccia a faccia con Corsini il silenzio di Presutti e Piervincenzi: “Non possiamo parlare”

“Non possiamo parlare, scusateci”. Poche parole, pronunciate da Daniele Piervincenzi mentre usciva dagli studi Rai di via Teulada insieme a Giulia Presutti. I due, da poco nominati nuovi conduttori di Report, avevano appena incontrato il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini. Un confronto durato due ore e arrivato nel pieno dello scontro sul futuro della trasmissione di Rai 3.

Nella mattinata Corsini aveva incontrato anche Bernardo Iovene e Giulio Valesini, nuovi capi autori del programma. Entrambi, però, hanno rifiutato la nomina. Una decisione che si inserisce nel clima di forte tensione che da giorni circonda il programma.

La redazione di Report, infatti, considera irricevibile la scelta di affidare la conduzione a Piervincenzi e Presutti. Anche nell’incontro di oggi sarebbe stata ribadita la stessa posizione: il passo indietro dei due nuovi conduttori viene indicato come condizione per poter riaprire qualsiasi trattativa con l’azienda.

Il confronto con Corsini non sembra dunque aver ricomposto la frattura. Da una parte la Rai, che ha indicato i nuovi volti destinati a guidare Report; dall’altra la redazione, che continua a contestare la scelta e chiede un cambio di rotta.

Intanto, il rifiuto di Iovene e Valesini aggiunge un ulteriore elemento alla vicenda. I due autori, entrambi storicamente legati al programma, erano stati individuati per assumere il ruolo di capi autori ma hanno scelto di non accettare.

Per ora, dunque, la partita resta aperta. E le poche parole pronunciate da Piervincenzi all’uscita dagli studi Rai restituiscono chiaramente il clima di tensione attorno al programma.