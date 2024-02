Residui di insetti, il richiamo del Ministero della Salute: occhio a questo prodotto alimentare

La possibile presenza di residui di insetti è il motivo per il quale il ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo precauzionale per un prodotto alimentare realizzato per il Gruppo Commerciale Selex: si tratta di uno specifico lotto di patatine da friggere surgelate del peso di un chilogrammo, nei confronti del quale è stata emessa un'allerta alimentare.

I supermercati Famila e gli A&O, di proprietà di L'Abbondanza (gruppo Selex), hanno segnalato alla propria clientela il richiamo in via precauzionale del prodotto messo in commercio con il marchio "Happy Dì", linea nata per offrire un'alternativa ai prodotti di primo prezzo del Gruppo Commerciale Selex.

Come specificato nel documento pubblicato sul portale online del ministero della Salute, il motivo del ritiro del prodotto alimentare è la sospetta presenza di residui di insetti all'interno delle confezioni nelle quali sono vendute le patatatine fritte surgelate "Happi Dì". Le patatine sono vendute in sacchetti di colore rosso del peso complessivo di un chilogrammo (1000 g.) e si possono individuare grazie al numero di lotto finito sotto la lente di ingrandimento, vale a dire "AB23343", con data di scadenza indicata sul retro del sacchetto al 12/2025 e codice EAN 8003100918444.

A realizzare il prodotto per conto di Selex Gruppo Commerciale S.p.A. (con sede in via Cristoforo Colombo, 51 - 20090 Trezzano sul Naviglio – Milano), proprietario dei supermercati Famila e degli A&O che commercializzano le patate fritte surgelate, è l'azienda Pizzoli S.p.a.: lo stabilimento di produzione si trova in Via Zenzalino Nord, 1 - 40054 a Budrio, nel territorio della città metropolitana di Bologna.

L'azienda raccomanda ai propri clienti di evitare di consumare in via precauzionale le patatine fritte surgelate identificabili tramite il numero di lotto AB23343 e con data di scadenza al mese di dicembre del 2025, segnalati nell'avviso di richiamo diffuso sul sito del ministero della Salute, e a restituirlo quindi presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto.