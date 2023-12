Blitz nella notte contro Palazzo Chigi: la scritta del vandalo sul portone

Incursione notturna ai danni di Palazzo Chigi, il cui ingresso principale è stato imbrattato con della vernice rossa. A quanto pare il responsabile sarebbe già stato individuato e denunciato, mentre resta da comprendere se la sostanza utilizzata nel raid possa aver rovinato in modo serio il portone preso di mira.

Cosa è successo

Stando a quanto riferito dal personale dell'ispettorato di pubblica sicurezza di Palazzo Chigi, l'atto vandalico si è verificato la scorsa notte, intorno all'1.30. Un giovane ha raggiunto l'ingresso della sede della presidenza del Consiglio, a piazza Colonna, e ha imbrattato il portone con della vernice spray rossa, tracciando la scritta "Rex Republic". Il breve messaggio, secondo quanto si apprende, è stato scritto con una grafia disordinata e mancava la lettera "i" nella seconda parola.

Immediato l'intervento del personale di sicurezza, che avvalendosi delle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza, è riuscito in breve tempo a individuare e rintracciare l'autore del messaggio. Il soggetto è stato inseguito e raggiunto dall'ispettorato di pubblica sicurezza di Palazzo Chigi in via Frattina. Nella corsa, il responsabile ha tentato di disfarsi della bomboletta spray, gettandola in un cassonetto della spazzatura, ma questa è stata recuperata e sequestrata come prova. Una volta fermato, il vandalo è stato condotto presso il commissariato romano di polizia Trevi-Campo Marzio, dove si è proceduto con le pratiche di identificazione.

La denuncia

Il presunto responsabile dell'atto vandalico è risultato essere un ragazzo di 25 anni, italiano ma nato negli Usa. Il soggetto è stato denunciato a piede libero per l'atto vandalico commesso. Secondo alcune voci, soffrirebbe di problemi psichiatrici.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il giovane non appartiene a nessun gruppo politico. Sul caso è intervenuta anche la Digos, affiancata dai colleghi della polizia scientifica. Il gesto del 25enne non ha comunque inficiato i lavori a Palazzo Chigi, che questa mattina ha aperto regolarmente.

In mattinata, il portone di Palazzo Chigi è stato quasi del tutto pulito. La scritta è stata rimossa con un solvente e uno straccio, anche se rimane qualche piccola traccia di rosso e l'alone lasciato dal solvente.