Ritirate uova dal supermercato: come capire se sono quelle che hai acquistato

Nuova allarta del ministero della Salute per rischio sanitario relativo ad alcuni lotti di uova. L'allarme è scattato a seguito di controlli che hanno riportato una positività al batterio Salmonella Enteritidis isolato su campioni di feci di galline da allevamento.

I richiami

Nello specifico viene richiesto di non consumare o di restituire in negozio due lotti di confezioni da " sei uova fresche grandi L (63-73g) guscio bianco " del marchio " Uova Pazzaglia ". I lotti sono il 431001 e il 441001. L'azienda interessata è Uova Pazzaglia di Battaglia Luca, con sede a Budrio di Longiano (FC). Le date di scadenza riportate sulle confezioni sono 22 e 28/11/2022. Qui il comunicato del ministero.

Ai cittadini viene richiesto di non consumare il prodotto e di riportare, se possibile, la confezione al punto vendita. A motivare l'allerta per rischio microbiologico è stata la positività di alcuni campioni di feci alla Salmonella Enteriditis. Il risultato è avvenuto a seguito di una verifica effettuata da Asur Area Vasta 2 in data 27/10/2022. Gli esiti sono invece arrivati lo scorso 5 novembre.

Allo stesso tempo il ministero della Salute ha diramato un secondo allarme per rischio di contaminazione per altri lotti di uova, di marchio differente. In questo caso di parla di uova medie del marchio " Ovotri ", di " Azienda avicola Ovotri Srl ", con sede in via S.Pietro, 3 Caldarola (Mc).

I lotti interessati sono addirittura tre: 141122A, 181122A e 251122A. Anche in questo caso viene espressamente raccomandato di non consumare le uova, che riportano le scadenze del 14/11/2022, 18/11/2022 e 25/11/2022. Anche i campioni raccolti dalle feci delle galline ovaiole sono risultati positivi al batterio della Salmonella Enteritidis.

Il ministero della Salute ha inoltre riproposto il richiamo per i lotti di uova del marchio "Aurora S.r.l.", con denominazione di vendita "Copav", per i quali era stata già diramata un'allerta nei giorni scorsi, sempre per positività al germe della Salmonella Enteritidis. C'è infatti la possibilità che alcuni lotti, con scadenze fissate al 17/11/22, 23/11/22 e 27/11/22, rispettivamente 22420655AVI, 22430669AVI e 22440674AVI siano ancora in giro.

I sintomi della Salmonella Enteritidis

La Salmonella Enteritidis è un batterio gram-negativo appartenente al genere delle Salmonelle. Si tratta dell'agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse dal cibo.

Le uova sono uno degli alimenti più interessati da questo genere di infezione. I processi di refrigerazione e congelamento non uccidono i batteri, piuttosto rallentano la loro proliferazione. Solitamente i sintomi connessi all'infezione da Salmonella si risolvono in 1-4 giorni, anche se non mancano casi di infezioni più serie e durature. Sono comuni nausea, dolore addominale di tipo crampiforme, dissenteria acquosa, febbre e vomito.