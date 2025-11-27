La caduta dall'alto e il giallo del corpo spostato: il mistero di Rocco Amato, il 28enne morto a Barcellona

Si sono purtroppo concluse in modo drammatico le ricerche di Rocco Amato, il 28enne originario di Francolise (Caserta) rinvenuto senza vita a Barcellona, dove era residente da qualche tempo. Il giovane è stato trovato morto in prossimità di un parcheggio, e ora si indaga per cercare di ricostruire che cosa è accaduto nei suoi ultimi istanti di vita.

Il lavoro delle autorità spagnole

Il caso è nelle mani delle forze dell'ordine spagnole che, dopo aver rinvenuto il corpo, avranno anche l'incarico di stabilire le cause del decesso e dare inizio alle ricerche di eventuali responsabili. Sulla morte del 28enne, infatti, è ancora mistero. Le ultime informazioni che arrivano dalla Spagna parlano di una vertiginosa caduta. Stando alle ultime versioni, Rocco Amato sarebbe deceduto dopo essere precipitato da una grande altezza, finendo con l'impattare al suolo, in un parcheggio. Potrebbe essere caduto da un edificio, oppure da un dirupo. Potrebbe essersi trattato di un incidente: ossia, il giovane potrebbe essere caduto. Ma non si esclude alcuna pista.

Non solo. Secondo quanto filtrato sino ad ora, il cadavere potrebbe addirittura essere stato spostato da qualcuno e lasciato su una panchina, nelle vicinanze di un ospedale limitrofo. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini video estratti dalle videocamere di sorveglianza per cercare di carpire più informazioni possibili ed individuare eventuali altri persone inserite in questa triste vicenda. Sul corpo sarà ovviamente eseguito l'esame autoptico.

La scomparsa

Rocco Amato è scomparso domenica 23 novembre. Non avendo più notizie del ragazzo residente a Barcellona, familiari e parenti hanno deciso di contattare le forze dell'ordine.

Nel frattempo, sui social si è diffusa la voce, e hanno cominciato a girare appelli e foto del 28enne, nella speranza che qualcuno lo avesse visto.

Purtroppo, dopo 4 giorni di ricerca, si è arrivati al triste epilogo. La Farnesina sta seguendo il caso e fornendo assistenza alla famiglia.