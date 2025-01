Scontri alla vigilia di Lazio-Real Sociedad: 70 tifosi spagnoli aggrediti, 3 accoltellati

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura e sangue alla vigilia di Lazio-Real Sociedad, partita valida per l'Europa League in programma questa sera allo stadio Olimpico. Ieri sera - verso le ore 23 - circa 80 persone si sono scaraventate contro una 70ina di tifosi spagnoli che si trovavano in un locale di via Leonina, a Roma. Stando alle prime informazioni emerse, il gruppo di violenti sarebbe riconducibile alla tifoseria ultras biancoceleste. Nello scontro sono stati usati oggetti contundenti e armi da taglio, tanto che tre tifosi ospiti sono stati accoltellati. Il bilancio è di 9 feriti: uno è stato dimesso con 12 giorni di prognosi per ferite da arma da taglio; uno è in prognosi riservata; un altro resta ricoverato con prognosi di 30 giorni; altri tre sono stati dimessi con prognosi dai 5 agli 8 giorni.

Gli aggressori si sono dati alla fuga dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti e in seguito all'arrivo delle pattuglie della polizia. videocamere di sorveglianza cittadina installate sul posto, nella speranza di chiarire le dinamiche dell'accaduto e provare a individuare i responsabili; alcuni ultras sono stati già identificati nelle aree limitrofe al luogo dell'assalto. Sul posto sono stati sequestrati alcuni oggetti utilizzati per l'atto di violenza. Bisognerà capire se tutto fosse stato pianificato da tempo.