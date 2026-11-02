Scontri di Milano, libero uno dei maggiorenni arrestati: la richiesta direttamente dalla procura

Nel giorno in cui si ha notizia della vergognosa lettera di minacce nei confronti del dirigente della Polizia di Stato Angelo De Simone, colpito alla testa durante gli scontri del 17 ottobre, è tornato libero uno dei giovani arrestati proprio durante quel fine settimana di scontri, quando nel pieno centro di Milano ci fu una guerriglia urbana con devastazioni e saccheggi in alcuni negozi. Il dirigente è stato ferito proprio in uno di quegli assalti e le sue immagini con il volto coperto di sangue hanno rapidamente fatto il giro del mondo.

Stando a quanto viene reso noto, su richiesta della stessa Procura di Milano, il gip Fabrizio Filice, infatti, ha revocato l’ordinanza di arresti domiciliari a carico di un 24enne, difeso dall’avvocato Guido Guella che era accusato di resistenza aggravata per aver aiutato il 17 ottobre, stando a quella che era l’imputazione originaria, un minorenne a tentare di scappare mentre veniva bloccato dalle forze dell’ordine. “Non ho fatto nulla, ero la persona sbagliata nel posto e nel momento sbagliato”, sarebbe la sintesi del suo interrogatorio, come riferisce l’Ansa. Il gip aveva già sottolineato che non c’erano prove, la sua difesa aveva fatto ricorso al Riesame contro l’ordinanza e l’udienza era stata già fissata per domani ma è stata annullata perché nel frattempo oggi pomeriggio lo stesso gip ha revocato l’ordinanza d’arresto, dopo gli approfondimenti investigativi disposti dalla pm Giovanna Cavalleri.

Domani c’è però un’udienza al Riesame dopo il ricorso di un altro arrestato del 17 ottobre e in questo caso la procura non ha ritenuto di dover revocare la misura. Nel weekend il 17 e il 18 ottobre, quando Milano è stata attraversata da una inaudita ondata di violenze, sono stati arrestati 10 maggiorenni e per 6 di loro, su decisione di due diversi gip, è stato disposto il carcere, mentre per gli altri i domiciliari o l’obbligo di firma. Sono stati 35, invece, i minori arrestati e per tre di loro è stato disposto il carcere come misura cautelare mentre per gli altri i domiciliari o la comunità.