"Non siamo carne da macello". L'ira degli agenti per gli scontri con gli anarchici a Torino

Gli scontri di Torino di ieri di cui sono stati protagonisti i manifestanti pro-palestinesi provenienti dai collettivi studenteschi e dal centro sociale Askatasuna hanno lasciato una scia di polemiche politiche e non solo. Tra le forze dell’ordine che erano in piazza ieri nel capoluogo piemontese è girato un audio dal quale si certifica che gli agenti non erano stati autorizzati a usare gli sfollagente, ma solo gli scudi.

Questo ha spinto Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, a scrivere una lettera indirizzata al capo della polizia Vittorio Pisani in cui esprime la sua preoccupazione per l’elevato numero di poliziotti feriti (ben 45 in 10 giorni) e per le segnalazioni “in cui si predispongono sbarramenti e cordoni senza l’utilizzo dei caschi o senza scudi o senza sfollagente”. Ma non solo. In alcuni casi, agli agenti viene impedito l’uso degli equipaggiamenti anche per l’autodifesa. Una situazione che richiede chiarezza da parte del Dipartimento della polizia di stato sulla gestione dell’ordine pubblico “perché i poliziotti non sono carne da macello, che possono essere schierati per essere picchiati a piacimento da delinquenti che pensano di imporre le loro idee con la violenza”.