Scontro tra bus scolastico e suv, a bordo 50 studenti: un morto e diversi feriti in provincia di Treviso

Grave incidente in Veneto, a Oderzo, dove un bus con 50 studenti a bordo questa mattina è stato coinvolto in un grave incidente con un suv attorno alle 7.30. L'autobus stava accompagnando i ragazzi a scuola quando, per cause ancora da accertare, ha impattato con l'autovettura che procedeva in direzione opposta. I due mezzi stavano viaggiando lungo la via Maggiore a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso quando, dopo un'ampia curva, si sono scontrate. L'impatto è stato violentissimo, il bus si è rovesciato su un lato ed è finito in un canalone che affianca il piano stradale, mentre l'auto è finita sul lato opposto, fuori strada.

Il conducente del Suv, un ottantenne, è morto sul colpo mentre quello dell'autobus è rimasto ferito nell'impatto, così come 5 studenti che viaggiavano sul mezzo e che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il conducente è stato il primo a offrire soccorsi ai ragazzi, accertandosi delle loro condizioni e aprendo la botola sul tettuccio del mezzo per permettere l'evacuazione sicura dei giovani in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Vista la dinamica e la situazione sul posto, nel luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i passeggeri ed estratto la vittima dall'abitacolo. In caso fosse servito, è stato mosso anche un elicottero del Suem, che però non è risultato necessario.

La corsa coinvolta nell'incidente è quella della società Atvo, destinata prevalentemente agli studenti, che parte da San Donà di Piave (Venezia) alle 6.30, passa per i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel veneziano, per raggiungere il comune di Oderzo, nella zona delle scuole. Stando alle prime informazioni preliminari, il Suv avrebbe invaso la corsia dove stava sopraggiungendo l'autobus e a quel punto il conducente del mezzo degli studenti ha tentato di evitare l'impatto, che però è stato inevitabile, anche se non frontale.

Laha portato il mezzo a ribaltarsi fuori strada ma senza conseguenze gravi per gli studenti. I due mezzi sono stati posti sotto sequestri e la società Atvo ha inviato sul posto un secondo mezzo per terminare la corsa e condurre gli studenti a scuola nonostante tutto. Sul caso indagano i carabinieri.