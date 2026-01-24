Coltelli, machete e paura: scuole sotto assedio. L’allarme sicurezza tra i giovani

L’ultimo episodio arriva da Budrio, in provincia di Bologna, dove i carabinieri sono intervenuti in una scuola superiore dopo la segnalazione di un insegnante. Durante l’orario di lezione, il docente ha notato un machete all’interno dello zaino di uno studente minorenne e ha immediatamente dato l’allarme. I militari, giunti nell’istituto, hanno sequestrato l’arma e proceduto nei confronti del ragazzo, affidandolo ai genitori e informando la procura per i minorenni. Nessun ferito, ma molta paura tra i giovani studenti e il personale scolastico, scossi dall’idea che un’arma del genere possa varcare senza difficoltà il cancello di una scuola.

Il precedente di Trieste: coltello nei bagni durante la ricreazione

Quello di Budrio non è un caso isolato. Nei giorni scorsi, a Trieste, un alunno di una scuola media aveva estratto un coltello con una lama di circa 20 centimetri nei bagni dell’istituto, durante la ricreazione, intimidendo i compagni. Anche in quell’occasione la segnalazione immediata degli studenti agli insegnanti ha permesso l’intervento delle forze dell’ordine e il sequestro dell’arma. La scuola ha disposto sanzioni disciplinari e controlli straordinari per garantire il ritorno alla normalità.

Milano, la violenza corre tra metro e autobus

Ben più grave quanto accaduto a Milano, dove un quindicenne italiano ha trasformato una lite in una vera e propria escalation di violenza. Tutto ha avuto origine alla fermata della metropolitana Cadorna, dove il ragazzo ha aggredito due coetanei armato di coltello, colpendoli alle gambe. L’aggressione è proseguita fino alla fermata Lambrate, lasciando i due minorenni feriti in modo serio: entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Fatebenefratelli e alla Multimedica di Sesto San Giovanni, con prognosi superiori ai 45 giorni.

La fuga e le minacce ai passeggeri

Dopo l’attacco, il giovane ha tentato di far perdere le proprie tracce. Si è liberato del giubbotto, nascosto nello zaino, ed è salito su un autobus Atm. Qui ha continuato a seminare il panico tra i passeggeri, impugnando una roncola con lama di 21 centimetri, tenuta nascosta sotto la felpa. I carabinieri del nucleo radiomobile sono riusciti a rintracciare il mezzo pubblico, bloccare il ragazzo e sequestrare l’arma. Per lui è scattato l’arresto per lesioni personali aggravate: attualmente si trova in regime di detenzione domiciliare presso l’abitazione della madre, in attesa dell’udienza di convalida.

Un disagio che cresce tra i più giovani

Tre città diverse, un unico scenario: armi bianche nelle mani di minorenni, dentro le scuole o nei luoghi della quotidianità. Un fenomeno che non può più essere archiviato come episodico e che interroga istituzioni, famiglie e mondo dell’istruzione. Dirigenti scolastici e forze dell’ordine parlano apertamente di disagio giovanile, di conflitti che degenerano rapidamente e di una percezione distorta della violenza come strumento di affermazione o difesa.

Tra sicurezza e prevenzione

Da un lato, c'è la necessità di interventi rapidi e controlli efficaci per garantire la sicurezza negli istituti scolastici e sui mezzi pubblici. Dall’altro, l’urgenza di investire in prevenzione, ascolto e supporto psicologico, per intercettare i segnali di disagio prima che si trasformino in gesti irreversibili. La scuola, sempre più spesso, si trova a essere prima linea di un’emergenza sociale che va oltre l’ambito educativo. E mentre carabinieri e polizia continuano a intervenire, resta aperta una domanda cruciale: come fermare questa escalation prima che il bilancio diventi ancora più grave?

Il governo: "Decreto in arrivo, scuole sicure e tolleranza zero per i violenti"

Il governo assicura massima attenzione sul fronte della sicurezza nelle scuole. A ribadirlo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha annunciato l’arrivo a breve di un nuovo decreto, attualmente in fase di definizione e atteso all’esame di uno dei prossimi Consigli dei ministri. Ciriani ha sottolineato come la scuola debba restare "un luogo sicuro e sereno" , spiegando che accanto alla necessaria risposta repressiva è fondamentale il ruolo dell’educazione nella trasmissione dei valori del rispetto delle leggi e delle persone. Ma quando questo non avviene, ha avvertito il ministro, "bisogna dotarsi di altri strumenti" .

Il messaggio è netto: nessuna tolleranza per i giovani bulli e violenti, dentro e fuori dalle scuole. "Le mele marce — ha spiegato — se non comprendono il valore del bene comune, devono essere tenute lontane dai ragazzi per bene" . Da qui l’impegno a rafforzare il coordinamento tra prefetture, questure e forze dell’ordine, affinché episodi di violenza non mettano a rischio la serenità delle comunità locali.

Valditara: "I metal detector a scuola"

"Viene ucciso un ragazzo con un coltello. Oggi hanno trovato un altro studente in possesso di un machete a scuola. Purtroppo sta diventando quasi una moda e molti ragazzi girano armati" , ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto a un evento della Lega in Abruzzo. "La prima cosa che mi viene in mente è proporre metal detector mobili per controllare gli ingressi, nelle scuole dove ci sia preoccupazione, su richiesta del preside e della comunità scolastica. Sarà il prefetto a valutare l’utilizzo" , ha aggiunto.

Il ministro ha sottolineato che, mentre alcuni parlano di repressione, la misura va interpretata come una. Valditara aveva già anticipato la possibilità di introdurre metal detector nelle scuole proprio a Il Giornale.