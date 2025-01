Se la lingua morta torna a vivere

Ascolta ora 00:00 00:00

L’insegnamento del latino nelle scuole medie. Finalmente. La lingua, detta morta, vive e torna a lottare assieme a noi. Del resto l’uso di sostantivi, verbi, aggettivi, insomma frasi, locuzioni del latino, è abituale ma all’insaputa degli utilizzatori. Elenco a caso: super, sponsor, lapsus, ad hoc, agenda, album, alibi, alter ego, campus, corpus, curriculum, ego, extra, focus, formula, gratis, horror, junior,medium, magnitudo, monitor, omissis, ultra, plus, quorum, quid, referendum, rebus, rubrica, sine cura, tutor, unicum, veto, virus, video. Lascio per penultima “sine die” perché, in occasione di un tiggi nazionale, la bionda lettrice, annunciando che la riunione sarebbe stata rinvita a data da destinarsi, così pronunciò la locuzione latina: “san dai”, presumendo fosse di lingua inglese.

Ho detto penultima, perché resta negli annali e lascio agli applausi finale, la migliore gag dai tempi di Cicerone: Romano Prodi, in diretta televisiva tra i sorrisi cortigiani di Scanzi Andrea e Berlinguer Bianca ignari e ignoranti pure issi, così rispose: "Civus romanus non sum" il professore scambiò il corretto "Civis" con un improbabile "Civus", forse residuo gastronomico di una abbuffata di tagliatelle, dunque di "Cibus" con una U di troppo. Saluto Romano. A braccia conserte.