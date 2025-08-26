Sesso sugli scogli: choc a Livorno

Si potrebbe dire che il sole gli abbia dato alla testa. Ma questa giustificazione non regge per quanto hanno compiuto. È vero che hanno provato ad agire appartandosi ma sono comunque stati beccati da un bagnante. Colti sul fatto mentre si lasciavano andare agli amorosi sensi. All’aria aperta. Il "fattaccio" si è verificato domenica scorsa sugli scogli al Sassoscritto, in provincia di Livorno.

Protagonisti della vicenda, come racconta il Tirreno, un uomo e una donna che si sono posizionati sugli scogli. I due sono osservati da altre cinque persone (tutti maschi) che, quasi come spettatori, si trovano tutt’intorno. Niente magliette e niente costumi. Al massimo un cappellino sulla testa, forse per proteggersi dai raggi di un caldissimo sole.

Beh, che in quella zona non vengano usati abiti non è inusuale. Va considerato, infatti, che da sempre quella è un’area frequentata da naturisti. Il problema è che si trovavano lì non per abbronzarsi come mamma li ha fatti bensì per fare o per osservare del sesso all’aria aperta.

Qualcuno, in questo caso un bagnante, se ne è accorto. Il testimone ha preso subito il cellulare e ha realizzato un filmato che ha poi girato al quotidiano toscano. Nel breve video ci sono un uomo e una donna che fanno sesso sulla cima di uno scoglio attorniati da un "pubblico" non si sa quanto sorpreso. Il luogo, si legge ancora nel sito del quotidiano livornese, non è immediatamente visibile dalla strada né completamente alla vista di tutti ma è comunque raggiungibile.

A dimostrazione di ciò vi è il bagnante che si è imbattuto suo malgrado nei focosi amanti. Resta lo sconcerto per quanto accaduto.

Perché un conto sono le spiagge pensate per i naturisti (sempre più) che pure esistono lungo la costa. Discorso diverso per un atto compiuto in pieno giorno in un luogo pubblico a Livorno frequentato potenzialmente da chiunque.