Si setacciano 40 telecamere, si ricostruiscono i movimenti: le novità sulla banda della minicar

Potrebbe non volerci ancora troppo tempo per individuare gli autori delle sette aggressioni, a bordo di una minicar di colore nero, avvenute tra il 4 e 5 ottobre nel quadrante del quartiere Monteverde, Roma. Una prima svolta nelle indagini si è avuta nelle ultime ore con un uomo che ha denunciato il furto di una minicar che corrisponderebbe a quella con la quale sono state commesse le aggressioni. A essere determinanti, però, potrebbero essere le registrazioni video.

Le immagini delle telecamere

Sia i Ris che la Polizia Scientifica stanno visionando pezzo per pezzo l’enorme materiale a loro disposizione: come scrive Il Messaggero, già sono state osservate nei minimi particolari 12 ore di filmati provenienti da varie telecamere nelle aree “calde” delle aggressioni. In totale sarebbero circa una quarantina le telecamere di videosorveglianza in grado di dare importanti risposte con decine di ore di registrazioni da visionare nel dettaglio per risalire alla targa. A quel punto, potrebbe davvero volerci poco per risalire ai colpevoli.

Ricostruire i movimenti

Gli inquirenti stanno visionando i filmati anche nei giorni immediatamente precedenti le sette aggressioni per capire se la banda della minicar avesse messo a punto qualche piano o, semplicemente, per comprendere se la minicar fosse già stata vista nelle zone dove poi si sono svolti i fatti.

Un altro elemento importante potrebbe essere rappresentato dal fatto che la macchinetta non avrebbe mai lasciato l’area delle aggressioni: ciò significa che il cerchio si stringe sempre di più e gli autori, si ipotizzano due giovani tra 16 e 18 anni, potrebbero essere trovati al più presto.

Dove è nascosta la minicar

L’auto, probabilmente, non si trova parcheggiata alla luce del sole ma potrebbe trovarsi in qualche garage anche perché, secondo una testimonianza, potrebbe aver subìto un piccolo incidente sulla sua parte frontale. Motivo per il quale, chi si occupa delle indagini ha chiesto ad alcune officine di zona se sono avvenute recenti riparazioni su microcar nere che corrispondono a quella che si sta cercando.