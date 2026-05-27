Siena, parroco aggredito prima del funerale della moglie di Moggi

Momenti di paura si sono vissuti nel pomeriggio di oggi a Monticiano, piccole comune di poco più di 1600 abitanti della provincia di Siena. Poco prima del funerale di Giovanna Regoli, moglie dell’ex dirigente calcistico Luciano Moggi e madre del procuratore Alessandro Moggi, un giovane del posto si è scagliato contro don Paolo Casagrande, il parroco incaricato di celebrare le esequie.

Tutto è accaduto all’improvviso. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, come ha raccontato Siena News, l’esagitato per motivi ancora da chiarire avrebbe iniziato a insultare il sacerdote per poi colpirlo davanti ai presenti. A quel punto, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sono intervenute alcune persone, tra cui un carabiniere.

Tre persone colpite dal giovane sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria delle Scotte di Siena per accertamenti. Per fortuna nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi. Il sacerdote, però, non ha potuto celebrare il funerale. Don Paolo è stato così sostituito da un parroco arrivato da Arcidosso.

L’autore del gesto è stato fermato dai militari dell’Arma e condotto in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Pare che l’uomo fosse già noto per episodi di escandescenza. I carabinieri sono al lavoro per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.

"La vicenda accaduta oggi a don Paolo Casagrande è seguita costantemente dal cardinale Augusto Lojudice - in questi giorni a Roma per l'assemblea della Cei - e da tutta l'arcidiocesi che si stringe attorno al sacerdote. In questo momento è presente al pronto soccorso don Vittorio Giglio, vicario Foraneo della Val Di Merse e delle Val D'Arbia". È quanto ha dichiarato Gianluca Scarnicci, portavoce dell'arcidiocesi di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino. "Siamo vicini anche al carabiniere e alle altre persone aggredite – ha proseguito - dalla stessa persona che ha colpito don Casagrande. Desideriamo ringraziare con riconoscenza le Forze dell'ordine che sono sempre presenti nelle nostre comunità".

Monticiano, borgo della Val di Merse, è il paese dove Luciano Moggi è nato il 10 luglio 1937. Lunga e ricca di soddisfazioni la sua carriera nel mondo del calcio. Moggi, infatti, è stato dirigente di Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus.

In totale ha vinto sei scudetti (cinque con la Juventus e uno con il Napoli), tre Coppe Italia (con Roma, Torino e Juventus), cinque Supercoppe italiane (quattro con la Juventus e una con il Napoli), una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Uefa e una Coppa Intertoto (tutte con la Juventus) e una Coppa Uefa con il Napoli.