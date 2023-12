"Circondata da 8 persone, poi l'allarme": così la giovane si è salvata dal tentato di stupro

Nuovo tentativo di aggressione a Milano ai danni di due ragazze, che solo ora hanno trovato il coraggio di denunciare pubblicamente l'accaduto. " Non riesco ancora a essere serena… È passato troppo poco tempo da questa cosa che mi ha traumatizzato ", ha spiegato la giovane, che preferisce rimanere anonima. L'evento violento è avvenuto lo scorso 2 dicembre in zona Navigli a Milano, quando la giovane si trovava nella zona della movida con alcuni amici. " Intorno alle 23.30 la mia amica mi chiede di accompagnarla a prendere le sigarette lasciate in macchina, distante neppure 50 metri dal bar ", prosegue la giovane, ed è in quel momento che è stata aggredita.

Due ragazzi le si sono avvicinati per chiedere una sigaretta ma quello pare fosse solo "l'abbocco" per qualcosa di diverso. " Si avvicinano altri: sono sei o sette che mi circondano alla fine. La mia amica mi raggiunge, anche a lei chiedono delle sigarette e il loro atteggiamento diventa sempre più aggressivo ", prosegue la giovane, che spiega come, nello stesso modo, sia stata accerchiata anche la sua amica. Nemmeno spiegare che, nel locale, c'era il suo ragazzo con gli amici che la aspettava ha sortito l'effetto desiderato. " Puoi dire al tuo ragazzo di venire che lo meniamo', è la frase che pronunciano, mentre io e la mia amica siamo completamente bloccate e loro continuano a urlare a parlare ", spiega.