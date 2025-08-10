"No al trash". E Rita De Crescenzo non può esibirsi al bingo: cosa è successo

Niente Ischia per Rita De Crescenzo o, almeno, niente festa per lei nell'isola campana. Così ha deciso il sindaco di Forio, uno dei sei Comuni dell'isola, quando è venuto a conoscenza del fatto che la nota tiktoker sarebbe stata ospite del bingo locale per una serata il 13 agosto. Secondo fonti vicine all'amministrazione riportate dal quotidiano locale Dispari, infatti, il primo cittadino avrebbe fatto sapere al titolare della sala bingo di non essere d'accordo all'ospitata del volto noto dei social. E quando il titolare avrebbe chiesto come giustificare lo stop, il sindaco pare abbia risposto, come rivela il Dispari: " Digli che il sindaco non vuole ". De Crescenzo in questi giorni è piuttosto discussa sia per il video all'interno del Consiglio regionale della Campania, sia perché ha confermato l'intenzione di candidarsi con una lista civica.

Mentre c'è già chi grida alla censura, il sindaco si difende e difende anche l'onorabilità dell'isola e del suo Comune: " Non è censura, ma tutela dell'immagine del paese: no al trash, ci preoccupa la cattiva pubblicità ". A rendere noto lo stop è stata proprio la tiktoker, che con un video social ha dichiarato: " Sindaco di Ischia di Forio vergognati e dici chi ha chiamato per togliermi l’evento il 13 agosto al Bingo. È vergognoso. Dove sono la polizia, le ambulanze, i pompieri e dove? Chi ti ha chiamato? Ci vediamo nelle TV a settembre ". Al quotidiano ischitano, il sindaco ha dichiarato, in merito a queste affermazioni: " Ho letto le dichiarazioni della signora Rita De Crescenzo e comprendo il suo disappunto. Ma tengo a precisare che non si è trattato di una censura né di una scelta personale. Come Amministrazione, siamo chiamati ogni giorno a tutelare l’immagine del nostro paese, che non è solo una località balneare, ma un patrimonio culturale, storico e turistico tra i più importanti della Campania ".

Più che le minacce di interviste in tv, ha proseguito il primo cittadino, " ci preoccupa sinceramente la cattiva pubblicità che può derivare da eventi non in linea con la visione di qualità e di bellezza che stiamo costruendo per Forio. In questi anni abbiamo investito molto nel creare un’identità forte ". L'evento al bingo con Rita De Crescenzo, è la sua valutazione, " non ci è sembrato coerente con questa linea.

Avallarlo avrebbe significato, in qualche modo, contraddire il lavoro fatto finora e aprire a una deriva che non vogliamo: quella di un intrattenimento urlato, effimero e trash, che nulla ha a che vedere con la bellezza autentica del nostro territorio".