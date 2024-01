Pozzolo: "Non ho sparato io": ferito il genero di un agente della scorta alla festa di Delmastro

Paura durante una festa di Capodanno nel biellese, durante la quale dalla pistola del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo sarebbe partito un colpo di pistola accidentale che ha ferito un 31enne che partecipava alla festa. Presente nel corso della serata anche il sottosegretario Andrea Delmastro. L'onorevole Pozzolo è passato per un saluto alla Pro Loco di Rosazza dove era in corso il party e nel mostrare l'arma da fuoco, regolarmente detenuta, come riporta il Corriere della sera sarebbe partito un colpo accidentale che ha colpito il genero di una delle guardie del corpo del sottosegretario alla Giustizia, un 31enne presente al party.

La festa era stata organizzata dalla sorella di Delmastro, sindaco della cittadina e Pozzolo era arrivato nella sede della Pro Loco, affittata proprio dal primo cittadino, dopo aver trascorso la serata di San Silvestro insieme alla famiglia. Le ricostruzioni sono al momento frammentarie e ancora in corso di definizione ma pare che il deputato Pozzolo si sia presentato con una piccola pistola in tasca e che abbia deciso di mostrarla ad altri invitati. Per cause ancora da chiarire, in quel momento sarebbe partito il colpo. Fortunatamente, la ferita del marito della figlia dell'agente di scorta non è grave ed è risultata essere guaribile in 10 giorni. È stato medicato in ospedale ed è stato dimesso dopo poche ore.