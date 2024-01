Strage di Erba, Azouz Marzouk sarà a Brescia

Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba dell'11 dicembre del 2006 sarà in aula il primo marzo a Brescia per la discussione dell'istanza di revisione presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva per l'eccidio. Lo ha confermato la sua legale, Solange Marchignoli. "Sono innocenti", sostiene da tempo Azouz che si assocerà alla richiesta di revisione della sentenza e quindi all'annullamento dell'ergastolo.

Il legale

" Siamo parti offese e in linea con la richiesta di revisione fatta dal procuratore Tarfusser e dall'avvocato Schembri. Azouz Marzouk non ritiene colpevoli Rosa e Olindo ed è stato già assolto in un procedimento per calunnia, quindi lo diciamo senza paura ", ha spiegato Marchignoli. Azouz Marzouk, alcuni anni fa, aveva presentato alla Procura generale di Milano una richiesta di prove finalizzate alla proposta di revisione della sentenza di condanna di Olindo e Rosa in quanto si era accresciuta in lui la convinzione "che costoro non potessero essere gli autori di una strage così terribile", un "eccidio che ricorda l'operazione di un commando", scriveva nell'atto. L'istanza, dichiarata inammissibile, era costata a Marzouk un processo per calunnia in quanto, in sostanza, avrebbe accusato la coppia di essersi autocalunniata confessando il delitto, confessione che poi hanno ritrattato. Marzouk era comunque stato assolto a conclusione del processo milanese.

Il procedimento e le "confessioni"