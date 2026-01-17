SuperEnalotto, due vincite oltre di oltre 69mila euro e Jackpot a 107,4 milioni

Continua a nascondersi ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso di venerdì 16 gennaio, con il Jackpot che arriva a 107,4 milioni di euro ed è in palio per il concorso di questa sera sabato 17 gennaio 2026.

Intanto fanno festa due fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 69.741,41 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Cuorgnè (Torino) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria n. 14 situato in Via Brigate Partigiane, 2 e a Fagnano Castello (Chieti)) presso il punto di vendita Sisal Parise Maria situato in Via Mafalda di Savoia, 180. Combinazione vincente: 14 – 21 – 24 – 52 – 80 – 86 – J 57– SS 14.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 16 gennaio ha assegnato 289.079 vincite.