SuperEnalotto, gennaio sul podio dei mesi più fortunati

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 11 di sabato 17 gennaio, con il Jackpot che arriva a 108,2 milioni di euro in palio domani sera martedì 20 gennaio 2026. E mentre prosegue la “caccia” alla vincita da sogno è stato centrato 1 punto 5 da 102.722,65 euro a Filottrano (Ancona) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Bartoluccio, 12 A. Combinazione vincente: 3 – 7 – 41 – 56 – 65 – 83 – J 79– SS 82, con il concorso SuperEnalotto SuperStar che ha assegnato 479.928 vincite.

Nuova vincita di gennaio che è nel podio dei mesi più fortunati nella storia del SuperEnalotto: il primo Jackpot che fu centrato il 17 gennaio 1998 e il gioco era stato inventato da appena un mese: quei 6 numeri resero milionaria una piccola città della provincia di Brescia, Poncarale. L’ultima, e più alta, vittoria di questo mese si è invece registrata il 28 gennaio 2020: oltre 67 milioni di euro vinti ad Arcola (SP).

Da quelo giorno ad oggi, dei 118 Jackpot vinti ben 12 sono stati assegnati nel primo mese dell’anno, con una concentrazione di vittorie sulla giornata del sabato (58%). Questo record ha contribuito a far rientrare gennaio – a pari merito con giugno – nel podio dei mesi con il più alto numero di Jackpot vinti finora. Più precisamente al secondo posto, in una classifica che vede in testa maggio e novembre (13 Jackpot) con aprile e ottobre insieme al terzo posto (11 Jackpot).

Altra curiosità è che, in questi 28 anni di storia, gennaio è stato particolarmente fortunato per la Puglia, teatro di ben 2 vittorie di Jackpot in questo mese: la vincita in lire di oltre 49,8miliardi registrata in provincia di Lecce, a Galatina, e una vittoria in euro, circa 27 milioni, registrata invece a Bari 12 anni fa; l’ultima volta, peraltro, che un Jackpot ha toccato questa regione. E poi c’è la vincita del 31 gennaio 2009, avvenimento che ancora oggi si ricorda: cinque città furono toccate da un “6” che portò in ciascuna quasi 8 milioni di euro. Nel dettaglio, questi i luoghi delle vincite: Forte dei Marmi (LU), Minerbio (BO), Mondovì (CN), Montesilvano (PE) e Rovigo (RO).

I Jackpot vinti a gennaio nella storia di SuperEnalotto

17/01/1998 - Poncarale (BS), 12.904.800.000 lire - 6.664.772,99 euro

03/01/2000 - Latina, 53.483.084.200 lire - 27.621.707,82 euro

22/01/2000 - Ronchi dei Legionari (GO), 20.642.655.900 lire - 10.661.042,06 euro

20/01/2001 - Galatina (LE), 49.880.685.500 lire - 25.761.224,16 euro

05/01/2002 - Ravenna, 30.313.122,32 euro

20/01/2007 - Pistoia, 43.843.220,88 euro

17/01/2008 - Ospedaletto D'Alpinolo (AV), 33.589.215,67 euro

31/01/2009 - vittoria registrata in cinque località diverse – Forte dei Marmi (LU), Minerbio (BO), Mondovì (CN), Montesilvano (PE), Rovigo (RO) – con un montepremi totale di circa 40 milioni di euro diviso in 5 quote da 7.947.183,69 euro ciascuna

07/01/2011 - Castellazzo Bormida (AL), 13.570.