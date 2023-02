SuperEnalotto, in palio il Jackpot più alto al mondo: 371 milioni di euro

SuperEnalotto conquista il primato mondiale con un Jackpot da sogno, che vale oltre 371 milioni di euro in palio per l’estrazione di questo giovedì 16 febbraio, record che si aggiudica dopo la vincita del Powerball, realizzata la scorsa settimana nello stato di Washington. Si tratta di un Jackpot che lascia tutto il mondo con il fiato sospeso perché i premi delle più importanti lotterie mondiali hanno valori di molto inferiori: negli Stati Uniti Mega Millions è a quota 84 milioni di dollari, US Powerball a 57 milioni di dollari.

Così in Italia è partita la caccia Jackpot ultramilionario inseguendo l’ultima vincita centrata il 22 maggio 2021, quando furono assegnati 156,2 milioni di euro a Montappone (FM). Da allora, estrazione dopo estrazione, il Jackpot SuperEnalotto ha raggiunto e superato il suo record assoluto di 209,1 milioni di euro, vinti a Lodi il 13 agosto 2019. È stato questo, infatti, il Jackpot più alto assegnato ad oggi nella storia del SuperEnalotto, lunga ben 25 anni.

Occhi puntati, quindi, sulla prossima estrazione per scoprire se sarà centrata la “vincita delle vincite” che aprirà un nuovo capitolo nella storia del gioco e di tutti gli italiani che si appassionano e si divertono complilando la schedina. Sognare è facile, come giocare a SuperEnalotto sia nei punti di vendita autorizzati, sul sito e con l’App ufficiale.

Ecco la classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto

1. 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi (LO)

2. 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote

3. 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia (VV)

4. 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (FM)

5. 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS)

6. 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT)

7. 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta (CL)

8. 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania (CT)

9. 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 - Catania (CT)

10. 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 - Mestrino (PD)



Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/