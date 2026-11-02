Supermercati, attacchi hacker anche nei supermercati italiani: qual è la situazione

Non sono stati soltanto centinaia di supermercati in tutta Europa ad aver subìto l’attacco degli hacker con le temperature dei frigoriferi fuori controllo arrivate all’assurdo valore di +50°C. La situazione è complessa anche in alcuni punti vendita in Italia, specialmente dalla Sicilia che ha già denunciato anomalie in una decina di punti vendita alimentari della grande distribuzione.

La situazione sull’Isola

Sono soprattutto le province di Palermo, Catania e Ragusa ad avere malfunzionamenti come riportato dal quotidiano RagusaOggi dove è stato spiegato di problematiche relative alla refrigerazione, in pratica come avvenuto in Europa. Il direttore generale di Coop Radenza, Giuseppe Spadaro, ha confermato a Open i guasti in alcuni supermercati, nel caso specifico diversi punti Coop, ma senza confermare che si sia trattato di attacchi hacker mirati. Le cause, infatti, sono ancora in fase di accertamento e i tecnici sono a lavoro per evitare che il cibo debba essere eliminato e per contenere i disagi ai clienti.

Problemi anche in Toscana ed Emilia

Nelle ultime ore, dopo le testimonianze dalla Sicilia, si apprende di problematiche simili ai frigoriferi dei supermercati anche in Emilia-Romagna e Toscana. A ricevere segnalazioni è l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) ma non sono state rese note le aziende coinvolte nei malfunzionamenti. Di sicuro, è stato segnalato un attacco informatico nei confronti di un’azienda che produce prodotti surgelati.

Perché i frigoriferi sono “online”?

La domanda è legittima e sorge spontanea: come mai i frigo dei supermercati possono essere hackerati e, dunque, si trovano online? La risposta è semplice: a gestirli sono alcune unità di controllo centralizzate che regolano non solo le temperature ma anche quando deve avvenire correttamente lo sbrinamento ma anche gli allarmi installati in ogni banco frigo.

Una ricerca pubblicata nelle ultime settimane dalla società di cybersicurezza Forescout spiega che collegare i frigo a Internet è un’opzione che consente ai tecnici, da remoto, di aver sotto controllo eventuali guasti e anomalie intervenendo tempestivamente invece di recarsi nei punti vendita. In questo modo si evita, nel 15-30% dei casi, che gli ingegneri debbano recarsi fisicamente nei negozi per sistemare le anomalie quando queste possono essere sistemate da remoto.