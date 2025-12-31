Supermercati e centri commerciali: quali restano aperti il 1° gennaio

L'Italia si prepara a stappare lo spumante per accogliere il 2026, ma molti consumatori dell'ultimo minuto si staranno forse chiedendo: dove fare la spesa domani? Ci saranno supermercati aperti? Imprese abbastanza ardua, perché il giorno di Capodanno molti centri commerciali saranno chiusi. Molti, non tutti. Esistono anche delle eccezioni: tutto dipende dalla gestione locale dei punti vendita.

Chi ha necessità di fare acquisti proprio il primo di gennaio deve dunque informarsi bene prima di uscire di casa, perché il rischio è di fare un viaggio a vuoto. Vediamo cosa aspettarci dai grandi marchi noti.

Coop e Ipercoop saranno chiusi. Il marchio ha confermato lo stop delle attività, fatta eccezione per pochissimi supermercati locali. Viene consigliato ai clienti di dare un'occhiata alle aperture. In linea di massima, tuttavia, le serrande resteranno abbassate. Punti vendita chiusi anche per Carrefour, anche se alcuni - specialmente quelli in aree urbane frequentate - potrebbero decidere di aprire. Gli orari possono essere consultati online.

Conad aprirà in alcune zone d'Italia, specie al Centro e al Sud, tuttavia gli orari saranno ridotti. Serrande abbassate, invece, per Pam Panorama, che prevede solo rarissime eccezioni. Chiusura rispettata da quasi tutti i punti vendita per MD. Stesso discorso per Iper, anche se potrebbero verificarsi delle eccezioni per i punti vendita presenti nei grandi centri commerciali. Anche Lidl terrà tutto chiuso, salvo casi davvero molto limitati. Tutto fermo anche per Esselunga, che non prevede aperture per il giorno di Capodanno.

Aldi, Bennet e Famila saranno chiusi.

, invece, ha demandato la decisione ai singoli punti vendita, che potrebbero quindi decidere di aprire, magari con orari ridotti. Stesso discorso per: eventuali aperture dipendono dalla zona e dal punto vendita.

Giornata di chiusura anche per Il Gigante e per i supermercati Unes e U2.