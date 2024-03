Tensioni con la Digos alla Sapienza occupata dai collettivi

Dopo Torino, anche l'università La Sapienza di Roma viene occupata dai collettivi studenteschi che protestano contro gli accordi con le università israeliane e chiedono le dimissioni della rettrice Antonella Polimeni. Il rettorato è stato occupato ieri sera e stamattina ci sono stati attimi di tensione tra gli studenti e gli agenti della Digos che si sono schierati davanti all'edificio.

Al consueto grido "Palestina libera" i ragazzi di Cambiare rotta hanno aggiunti cori contro le forze di polizia affinché agli 80 studenti già presenti dentro l'edificio potessero aggiungersene altri per partecipare al ControSenato. "La rettrice si retrae al confronto da mesi. Ogni volta c'è la Digos a impedirci di parlare anche all'aperto", dice il ventenne Gianni (nome di fantasia). "Questo tipo di repressione è scandalosa ed è per questo che oggi abbiamo organizzato questo ControSenato", gli fa eco la sua ragazza. Nel mirino degli studenti ci sono gli accordi che La Sapienza ha stretto "con aziende belliche e le università israeliane complici del genocidio in corso" e la partecipazione al bando MAECI 2024 Italia-Israele.

La rettrice, secondo i manifestanti, è la principale "responsabile dell'inserimento dell'accademia nella filiera bellica" in quanto membro del comitato tecnico-scientifico di Med-Or della fondazione Leonardo.