Campi Flegrei, scatta l'allerta: nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c’è pace nei Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 13.32 nell'area. L'epicentro del movimento tellurico è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano/Ingv, nei pressi di via Solfatara alla profondità di circa 2,5 chilometri. La scossa è stata avvertita in tutta la zona flegrea, in molte zone di Napoli e persino nel Giuglianese.

"Una scossa pesante, si balla". Così il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, parlando con l'Adnkronos in merito alla scossa di terremoto di pochi minuti fa. "È in corso il monitoraggio delle scuole e sono in allestimento altre due aree di attesa", informa il primo cittadino. "Una nel centro di Bacoli all'area mercatale- ha proseguito il sindaco- e l'altra nel campo di calcio a Cuma, che si aggiungono al centro accoglienza già predisposto dove stanotte hanno dormito nove persone e che è stato aperto anche per i cittadini di Monte di Procida".

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni ha spiegato che "la macchina della Protezione Civile è attiva e operativa sul territorio di Pozzuoli per garantire supporto e assistenza alla popolazione. Questa notte al Palatrincone di Monterusciello 27 nostri concittadini hanno scelto di dormire assistiti dai nostri volontari". Il primo cittadino ha evidenziato che il Centro Operativo Comunale "è riunito e la sede della Protezione civile a Monterusciello è pienamente operativa. Le aree di attesa attivate e servite da navette restano quelle sul Lungomare Pertini, Largo del Ricordo, Parco Urbano Via Vecchia delle Vigne e Agnano Pisciarelli in Via Paolella".

"La mobilitazione nazionale attivata dal governo – ha aggiunto Manzoni in un post pubblicato su Facebook- sta portando sul nostro territorio volontari di altre città. Fermateli se occorre, chiedete assistenza in caso di necessità. Per eventuali segnalazioni potete contattare i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale 081/18894400 e 081/8551891. Siamo presenti e pronti ad intervenire. Se serve supporto, un aiuto concreto o semplicemente un punto di riferimento, siamo qui per voi".

Poco prima della nuova scossa il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha reso noto che "c'è una situazione in atto che ha riguardato lo sgombero di circa 100 persone e tutti gli enti coinvolti hanno promosso iniziative di assistenza ed accoglienza". Diverse persone hanno già trovato autonoma sistemazione "e questo significa che c'è un tessuto di solidarietà". Il prefetto ha assicurato "che proseguono le attività di verifica da parte dei vigili del fuoco, ne hanno fatto davvero tante".

Al momento dalle verifiche dei Vigili del Fuoco sta emergendo che poche unità immobiliari sono state sgomberate.

"c'è una componente di Protezione civile, sia nazionale e regionale, che sta facendo un lavoro egregio, come quello svolto dai sindaci". "Capisco che ci sono momenti di scoramento, di stress ma le Asl stanno facendo di tutto per supportare la popolazione"

Il prefetto ha poi sottolineato la vicinanza e la solidarietà del governo espressa ieri dal ministro Matteo Piantedosi aggiungendo che, ha concluso di Bari