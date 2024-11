Torino, operaio muore travolto da una gru

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta a Torino, dove un operaio 51 è morto schiacciato dal braccio di una gru mentre stava eseguendo dei lavori nel centro ricerche Smat, in corso Unità d'Italia. L'impatto è stato troppo violento per sopravvivere. L'incidente si è verificato attorno alle 20.30 di questa sera, sul posto sono giunte le pattuglie di soccorso e delle forze dell'ordine e la dinamica è ancora tutta da accertare.

Stando aquanto riferiscono le cronache locali, l'uomo era impiegato in una ditta esterna e stava lavorando all'interno dell'impianto di potabilizzazione delle acque.

Le prime informazioni riferiscono che l'uomo era impegnato nella realizzazione della struttura per contenere una nuova vasca di pompaggio. Per cause ancora da accertare, mentre stava lavorando, il braccio della gru ha ceduto.