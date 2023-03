Aerei si scontrano e precipitano sulle case: paura e morte a Guidonia

Tragedia nei cieli di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma: due aerei dell'Aeronautica militare si sono scontrati in volo durante una missione di addestramento, cadendo nei pressi dell'aeroporto militare del comune situato a nord-est della Capitale. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11:00 di stamattina, martedì 7 marzo. Entrambi i piloti a bordo dei velivoli, due monoplani modello Siai Marchetti S.208, sono deceduti nello scontro.

I resti dei due aerei sono precipitati uno tra le campagne in viale Roma, vicino a un distributore di benzina, e un altro in prossimità delle case in via delle Margherite, dove è stata colpita anche una macchina e si è alzata una lunga colonna di fumo nero. Sul posto si sono recati i sanitari dell'Ares 118 e le forze dell'ordine.

La dinamica dello scontro aereo

I due piloti che hanno perso la vita nello scontro aereo a Guidonia facevano parte del 60mo Stormo e si trovavano in una missione addestrativa pre-pianificata con altri due U-208. A nulla è servito l'intervento dell'elisoccorso: i due militari hanno perso la vita sul colpo. Gli altri aviatori impegnati nella missione saranno interrogati.

Gli aerei " sarebbero entrati in collisione, per cause al momento non note" e " oltre ai due piloti deceduti nella collisione dei due velivoli nei pressi dell'aeroporto militare di Guidonia non ci sarebbero altre persone coinvolte ", rende noto l'Aeronautica Militare in un comunicato. Al momento non sono state segnalate dunque altre vittime.

In questo momento il pm della Procura di Tivoli si trova sul luogo dell'incidente, in via Longarina. La Procura aprirà a breve un'indagine e anche l'ispettorato aeronautica farà partire degli accertamenti. Non è ancora chiaro il motivo per cui gli aerei si trovassero sopra ai centri abitati.

#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.

Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.

I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto.

Non ci sarebbero altre persone coinvolte pic.twitter.com/oyIYhUh3Qg — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 7, 2023

Le condoglianze dei vertici dello Stato

Immediato il messaggio di cordoglio da parte delle istituzioni. " La notizia della morte dei due piloti dell'Aeronautica militare nell'incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all'intero corpo dell'Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere ", ha scritto in una nota il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.