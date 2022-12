"Troppe donne rinunciano ai figli per la povertà". L'allarme della Roccella

La storia della giovane 23enne costretta a lasciare suo figlio appena partorita in ospedale, senza riconoscerlo, perché impossibilitata al suo mantenimento ha toccato il cuore di molti. La ragazza e il suo compagno, dopo aver perso il lavoro, vivono per strada, dentro una tenda, e pur di non costringere la bambina a quella vita di stenti ha preferito privarsene, nella speranza che venga adottata da una famiglia con mezzi economici più adeguati dei suoi. Una storia terribile che è arrivata anche al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che ha commentato questa storia sui social.

" Non possiamo avere la certezza che in condizioni diverse Sabrina avrebbe tenuto il bambino, sappiamo però che queste sono le motivazioni addotte. E sappiamo che sono tante le Sabrina che rinunciano alla maternità per ragioni economiche ", ha commentato il ministro Roccella. Quindi, prevenendo qualunque polemica che potrebbe essere originata strumentalmente dalla sinistra, il ministro ha aggiunto: " Non si dica che serve una legge, perché la legge c'è. È la 194, e andrebbe soltanto attuata. Perché anche tanti che a parole la difendono poi non la mettono in pratica nella sua interezza. Anche questo è un problema di libertà femminile ".