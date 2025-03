Va a sciare col papà e sparisce: bimbo di 5 anni ritrovato nel pendio

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono state ore di apprensione ad Asiago: questo pomeriggio un bambino di 5 anni che si trovava sulle piste col suo papà ha tirato dritto mentre l'uomo si era fermato. I due stavano sciando al comprensorio sciistico Verena 2000 di Enego, provincia di Vicenza. Per cercarlo si erano alzati in volo anche i droni. È stato il padre a dare l'allarme quando si è accorto che il bambino non era più con lui. Immediate le ricerche dei vigili del fuoco anche con l'elicottero Drago partito da Venezia che ha sorvolato la zona fino al calare del buio.

Rientrato l'elicottero, erano rimasti in campo, oltre alle unità cinofile, personale di terra e delle piste, anche i droni dotati di termocamere. Sul posto hanno collaborato anche squadre di residenti che si sono organizzati per la ricerca: conoscono il territorio meglio di chiunque altro e hanno aiutato nelle ricerche. Il piccolo è stato ritrovato sano e salvo in un sentiero fuoripista alle 18.40, lungo una discesa che porta al lago di Roana.

È stato recuperato, impaurito, da una. Non si trovava molto lontano da dove suo padre lo aveva perso di vista e aveva ancora gli

Articoli in aggiornamento