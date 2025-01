Vacanze di Carnevale 2025, quando chiuderanno le scuole

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'Epifania si è concluso il lungo periodo di festività a cavallo tra l'anno vecchio e quello nuovo, e proprio per questo motivo gennaio viene considerato come il mese della ripresa delle attività scolastiche: ciò nonostante ci stiamo già avvicinando a grandi passi alla sua conclusione, per cui con febbraio alle porte si inizia già a parlare delle prossime vacanze, quelle di Carnevale.

Periodo precedente la Quaresima, che cade all'incirca una quarantina di giorni prima della Pasqua, il Carnevale è soggetto a variazioni proprio perché il periodo di festeggiamento della resurrezione di Cristo secondo la religione cattolica varia di anno in anno, Per la precisione, in generale il periodo si apre ufficialmente con la "domenica di settuagesima", vale a dire 70 giorni prima della domenica di Pasqua, per culminare e chiudersi con martedì grasso, il giorno che precede il mercoledì delle ceneri.

Anche per Carnevale sono previsti dei giorni di stop delle lezioni e di festività per studenti e insegnanti, con delle lievi variazioni a seconda della Regione di residenza. Le celebrazioni di questo periodo dell'anno partiranno domenica 16 febbraio, per concludersi il 4 marzo, quando cade il ponte. Per quanto concerne i giorni più importanti del Carnevale, quelli in cui hanno tradizionalmente luogo le sfilate e i festeggiamenti più chiassosi e colorati, giovedì grasso cadrà il 27 febbraio, mentre martedì grasso chiuderà la fase precedente la Quaresima il 4 marzo. Di seguito l'elenco delle Regioni che prevedono di sospendere l'attività scolastica per almeno due giorni:

Basilicata – 3 e 4 marzo 2025;

Campania: 3-4 marzo

Friuli Venezia Giulia – dal 3 al 5 marzo 2025;

Lombardia – 3 e 4 marzo 2025;

Molise – dal 3 al 5 marzo 2025;

Piemonte – dall’1 al 4 marzo 2025

Sardegna – 3 e 4 marzo 2025

Provincia Autonoma di Bolzano – dall’1 al 9 marzo 2025

Provincia Autonoma di Trento – dal 3 al 5 marzo 2025

In genere, quindi, la maggior parte degli istituti scolastici italiani sospenderà le attività il 3 e il 4 marzo. Solo nella provincia di Bolzano le vacanze si protrarranno fino al 9 marzo.

Studenti e insegnanti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto potranno beneficiare di un ulteriore giorno di stop mercoledì 5 marzo. Saranno eventualmente gli stessi istituti scolastici a estendere i giorni di sospensione delle attività extra rispetto al calendario regionale.