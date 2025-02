Venerdì nero per lo sciopero: ecco chi si ferma a San Valentino

Ascolta ora 00:00 00:00

La festa degli innamorati non ferma l’ennesimo venerdì nero. Oggi, 14 febbraio, è iniziata una giornata caratterizzata dai disagi per i viaggiatori. A rischio alcune città italiane, tra cui Milano e Firenze. I cittadini che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici, tra cui metro, bus e tram, infatti, dovranno controllare gli orari dello sciopero e le eventuali fasce di garanzia.

Cosa succede a Milano

La situazione più complicata, al momento, è proprio quella del capoluogo lombardo. Il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero di 24 ore, che, come si legge in una nota dell'azienda dei trasporti di Milano, Atm, "potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". Al di fuori di queste fasce di garanzia saranno possibili ritardi o cancellazioni, con ripercussioni significative su tutta la mobilità cittadina. Tra i motivi dello sciopero dei tramvieri che aderiscono all’agitazione c’è il mancato rinnovo del contratto, fattore che non ha portato ad un miglioramento dei livelli salariali in busta paga. Ma non solo.

Lo sciopero nel capoluogo lombardo, come si legge sul sito di Atm, è stato proclamato “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la “reinternalizzazione” dei servizi di TPL in appalto e/o sub-appalto; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità”. In corso di sciopero, intanto, Atm ha appena fatto sapere che "dopo le 8:45 chiudono le linee M1, M2, M3 e M4". Per quanto riguarda la linea M5, invece, "i treni restano in servizio su tutta la linea" . Considerando le linee di superficie per "tram, bus e filobus vanno considerate maggiori attese alle fermate e tempi di viaggio più lunghi". Chiusi tutti gli Atm Point.

La situazione a Firenze

Altrettanto da monitorare rimane la situazione di Firenze. La mobilitazione riguarda il personale Gest, società attiva nel trasporto tramviario della città, e il personale di Autolinee Toscane. Come si legge nel comunicato, il servizio bus sarà garantito in due fasce, tra le 4.15 e le 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. Lo sciopero, in questo caso, è stato indetto “per denunciare turni troppo lunghi, pause irrisorie, soste ai capolinea troppo brevi e tempi di trasferimenti non più congrui, turni con guida effettiva non conformi ad accordi e prassi aziendale, tempi di percorrenza, rispetto delle cadenze e individuazione di regole volte a migliorare la conciliazione tra lavoro e tempo libero, parco mezzi vetusto e relativa manutenzione, manutenzione mezzi, problematiche cabine, impianti di condizionamento e riscaldamento vetture, mancata formazione durante orario di lavoro di nuovi veicoli aziendali, rimodulazione delle indennità, ferme da 30 anni calcolate ai tempi delle lire” .

Lo sciopero a Latina

Il trasporto pubblico a Latina, invece, subirà possibili interruzioni a causa dell'agitazione sindacale di quattro ore promossa da Filt-Cgil, Uilt-Uil e Ugl-Fna. Lo stop interesserà i mezzi di CSC Mobilità tra le 16:30 e le 20:30, mentre nel resto della giornata il servizio rimarrà regolare.

La situazione a Roma

A Roma, dopo lo stop di 4 ore di ieri, oggi il servizio è tornato regolare. Ieri l'Atac, la municipalizzata dei trasporti della capitale, ha indetto uno sciopero della durata di 4 ore dalle ore 20 alle 24 che ha riguardato l'impianto aziendale di Magliana/servizio di superficie. Il servizio è tornato regolare, invece, dalle 0.01 di venerdì 14 febbraio 2025: previste come da norme le corse oltre quell'orario delle linee128, 881, 904, 916, 980, 983.

Lo stop a Pavia

Tra le altre città italiane interessate

rimane da segnalare Pavia. dove il personale di Autoguidovie delle tratte urbane ed extraurbane incrocerà le braccia per 24 ore. Saranno comunque garantite alcune fasce orarie tra le 5:30 e le 8:30 e tra le 15:00 e le 18:00.