Vicenza, hamburger gratis per attirare i giovani in chiesa: scoppia la bufera

Locandina chiesa di S.Pietro a Trissino

Ascolta ora 00:00 00:00

Hamburger gratis per tutti, musica e tanto altro. Ecco l’ultima trovata di don Domenico Pegoraro della chiesa di San Pietro a Trissino, per invogliare le giovani generazioni a frequentare di più la parrocchia. Il marketing che si confonde con il culto e, più o meno volontariamente, diventa oggetto di polemica tra chi saluta con gioia all’iniziativa o chi, addirittura, lo considera sacrilego.

L'iniziativa

"L'hamburger dove non te lo aspetti", recita onestamente l'invito che campeggia sulla locandina postata sui social dall'unità pastorale Castelgomberto-Trissino, provincia di Vicenza. Nella foto il panino con la scritta "free" e la precisazione che l'evento è sia "libero” che “gratuito" e rivolto a " giovani e giovanissimi, dalla terza media in su" . La data da segnare in rosso sul calendario è il prossimo 31 gennaio. Ma oltre al cibo, sempre nella Chiesa non mancherà “la musica e tanto altro”.

Le polemiche

L’iniziativa, ovviamente, ha scatenato le polemiche sui social. Tra chi parla di “blasfemia” o addirittura di “sacrilegio” gli utenti non hanno risparmiato critiche al parroco della città. Alcuni tirano in ballo il metodo discutibile di attirare i giovani: "L'iniziativa è simpatica anche se ho grossi dubbi per l'obbiettivo, ma spero di sbagliarmi" . C'è chi, come si legge dalle colonne della Nuova Bussola quotidiana, la definisce una "bislacca iniziativa". "Se la scusa è quella di accalappiare i giovani in chiesa – si legge - è l’eterna strategia della sconfitta che produce solo la riprovazione dei fedeli e non attira un solo giovane che sia uno perché nel dubbio, sceglierà sempre l’originale, cioè Mc Donalds e affini”.

Le parole del parroco

Dal canto suo il Don Domenico Pegoraro, appoggiato dal consiglio della citata Unità pastorale, prova a fare luce sulla vicenda e ribadisce: “La chiesa – spiega don Domenico - intesa nel senso più ampio del termine, quindi anche come edificio, è da sempre un luogo di accoglienza, di incontro e, perché no, di festa, come quella che ricorre il 31 gennaio, dedicata a San Giovanni in Bosco” .

L'intervento del vescovo