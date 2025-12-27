VinciCasa, centrato il premio che vale 500mila euro

Vinta una casa più 200mila euro subito nell'estrazione n. 358 di mercoledì 24 dicembre del VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il "5" fortunato è stato centrato a Fonte (Treviso) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Smania Alberto situato in Piazza Onè, 9. Combinazione vincente: 6 – 10– 19 – 24 – 31.



Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà due anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 224 le case assegnate.

Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.

, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte, 300.000 euro, è dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti. L'estrazione è quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.00.