Violenza ultras, poliziotto colpito da transenna a Genova: "Italia nella morsa dei delinquenti"

Ancora un episodio di guerriglia a Genova, che però stavolta non vede schierati i soliti noti delle proteste di piazza. Nel capoluogo ligure è andata in scena l'ennesima battaglia tra tifoserie, Genoa e Inter in questo caso, che ha visto costretti gli agenti di polizia a intervenire per frapporsi tra i due schieramenti. Dopo gli antifascisti violenti, dopo i sindacalisti violenti, ora Genova ha subito anche la violenza degli ultras, che hanno devastato la città tra macchine incendiate e vetrine in frantumi. Sono volate bombe carta, fumogeni e bottiglie ma anche transenne, una delle quali ha colpito un poliziotto: prognosi di 20 giorni e lussazione scapolo-omerale.

Sono 15 in tutto i poliziotti che sono stati curati in pronto soccorso perché feriti negli scontri ma è un bilancio che potrebbe ulteriormente aggravarsi visto che sono ancora in corso altri accertamenti medici. E sono ancora in corso anche le indagini della Digos e della polizia scientifica per l'identificazione degli ultrà. " Queste cose succedono ovunque, in tutti gli Stati del mondo, ma in tutti gli Stati del mondo quelli che fanno queste cose vengono sbattuti in galera e pagano di tasca propria i danni che causano ", è lo sfogo di Andrea Cecchini del sindacato Italia Celere della polizia di Stato. " In Italia siamo talmente tanto all'avanguardia che la brava gente non può più uscire di casa, l'Italia è stretta nella morsa di delinquenti e, a tutti gli effetti, terroristi... Poi anni fa ci lamentavamo della mafia, poi arginata perché c'era la volontà di arginarla grazie soprattutto a magistrati e forze dell’Ordine. Oggi se noi proviamo a fare il nostro lavoro ci indagano ", è la riflessione del sindacalista.

La violenza degli ultras non è certamente una novità in Italia, anzi, in passato situazioni di questo tipo avvenivano con maggiore frequenza. Poi le frange più esasperate del tifo sono state isolate, i dispositivi di sicurezza sono stati aumentati così come le pene, e sembrava si fosse raggiunto un equilibrio di tranquillità. Ma qualcosa sembra nuovamente muoversi sotto le braci come dimostrano i fatti di Genova e ora si attendono i provvedimenti per le tifoserie, perché in tempi recenti queste situazioni sono state sanzionate pesantemente, come è accaduto a quelle di Pisa e Verona che sono state sospese per 3 mesi dopo gli scontri di ottobre.

Il tifo scaligero e quello pisano è tornato "libero" di andare in trasferta (con la revoca dello stop) in occasione dell'ultima partita di campionato. Giova ricordare che quanto era accaduto all'ombra della Torre di Pisa non era stato grave come i fatti verificatisi nel pomeriggio di ieri a Genova.