Vitrum 2025, 153 espositori per un mercato in evoluzione

Vitrum 2025, appuntamento fieristico internazionale dedicato a macchine, attrezzature e impianti del vetro piano e cavo, torna a Fiera Milano dal 16 al 19 settembre con un’edizione pensata come piattaforma di sistema al servizio di un comparto in trasformazione, con innovazione, sostenibilità, professionalizzazione e internazionalizzazione come capisaldi per anticipare i trend tecnologici e le strategie di mercato delle imprese italiane a livello mondiale.

Sono 153 gli espositori già confermati su due padiglioni espositivi (9 -11), una quota internazionale in crescita con oltre il 30% di player esteri e la partecipazione del 60% degli associati GIMAV mentre sono attesi oltre 100 top buyer internazionali provenienti da 13 Paesi, selezionati in collaborazione con ICE-Agenzia, biglietto da visita per una manifestazione che rafforza la sua identità, posizionandosi tra gli eventi globali del settore.

“Vitrum 2025 vuole essere uno strumento fondamentale per valorizzare la capacità produttiva e innovativa della manifattura del vetro: un punto di convergenza dove industria, ricerca, istituzioni, formazione e innovazione saranno in dialogo continuo per delineare il futuro del settore - sottolinea Lucia Masutti, general manager della manifestazione -. La presenza di grandi produttori come Saint-Gobain e Pilkington, di trasformatori come Glass Group, ma anche la partecipazione attiva di università, centri di ricerca e startup, faranno di Vitrum 2025 il cuore pulsante di una filiera in continua evoluzione”.

Un obiettivo sfidante a supporto di un settore che rappresenta un'eccellenza industriale a livello mondiale. Il primo livello di riferimento è infatti quello dell’industria italiana degli impianti e delle tecnologie per la lavorazione del vetro, rappresentata da GIMAV: un comparto con un’altissima vocazione all’export (oltre il 70% della produzione), e un fatturato complessivo stimato intorno ai 3 miliardi di euro nel 2024. Le aziende italiane di questo segmento presidiano con successo i mercati globali, con Stati Uniti, Germania, Turchia e Arabia Saudita tra le principali destinazioni, e performance in crescita anche in Nord Africa e America Latina.

Il secondo asse strategico è rappresentato dal mercato italiano della manifattura del vetro, che, secondo i dati Assovetro, ha raggiunto una posizione di leadership in Europa superando la Germania. Il comparto, considerando i soci Assovetro, vale 3,2 miliardi di euro e occupa 16.526 persone, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Un settore che, nonostante le incertezze internazionali, ha saputo dimostrare resilienza e capacità di rilancio, contribuendo in modo significativo alla competitività del Made in Italy.

IL NUOVO CONCEPT

Vitrum 2025 si basa su un concept profondamente rinnovato, che integra esposizione, formazione, innovazione e internazionalizzazione. L’obiettivo è rappresentare l’intera catena del valore della manifattura del vetro, rafforzando la connessione tra produttori di impianti e tecnologie, trasformatori, centri di ricerca e università, istituzioni nazionali e internazionali.

Per allineare l’offerta alle concrete esigenze del settore, l’edizione 2025 vedrà un contributo attivo nelle iniziative della manifestazione dei principali attori del comparto, tra cui Assovetro, Glass Group, Pilkington, Saint-Gobain e la Stazione Sperimentale del Vetro. Oltre al consolidamento del vetro piano, Vitrum 2025 conferma l’apertura al comparto del vetro cavo: il programma prevede contenuti specifici, momenti formativi dedicati e un’attività di networking mirata a integrare pienamente anche questa parte fondamentale della filiera.

FORMAZIONE PER LA CRESCITA DELLA FILIERA

Le giornate di Vitrum 2025 proporranno un programma articolato di incontri, workshop e approfondimenti, suddivisi in aree tematiche e progettati per offrire strumenti concreti di aggiornamento e sviluppo. Gli eventi si focalizzeranno su temi chiave per lo sviluppo del comparto: la formazione tecnica, la transizione ecologica e normativa, l’innovazione e la digitalizzazione e l’internazionalizzazione. Per supportare la formazione tecnica degli operatori del settore sono in programma Corsi introduttivi alle tecnologie del vetro piano e del vetro cavo promossi dalla Stazione Sperimentale del Vetro e Masterclass industriali su serigrafia e su tempra e stratifica.

La transizione ecologica e normativa sarà al centro di alcuni appuntamenti mirati. In particolare, un momento centrale della manifestazione sarà proprio il convegno sulla decarbonizzazione dell’industria del vetro, che vedrà la partecipazione di esperti, istituzioni e imprese. In programma anche un incontro formativo su CAM per l’edilizia e sulla diagnosi energetica nella filiera del vetro.

Una serie di seminari con il contributo del Politecnico di Milano e di startup e aziende tecnologiche all’avanguardia, analizzeranno potenzialità e vantaggi applicativi di intelligenza artificiale nella manifattura, automazione, realtà aumentata e digitalizzazione.

Per favorire le opportunità di internazionalizzazione, sono in programma, in collaborazione con ICE- Agenzia iniziative di approfondimento di importanti mercati di sbocco per il mercato italiano, con focus su Marocco, Turchia, Arabia Saudita e India. A questo si aggiungeranno le opportunità per i buyer internazionali presenti, che potranno incontrare le aziende espositrici attraverso l’organizzazione di un’agenda di business mirata.

Non mancheranno approfondimenti sulla visione strategica e le potenzialità di sviluppo internazionale del mercato italiano con al contributo di GIMAV, Assovetro, MASE e ICE.

L’appuntamento con Vitrum 2025 è a Fiera Milano dal 16 al 19 settembre prossimi.