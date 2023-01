Nina, 112 anni la più anziana d'Italia

Si chiama Domenica Ercolani e lo scorso luglio ha stabilito un incredibile record: con 112 candeline spente è lei la donna più longeva in Italia. Questa nonnina così speciale, che non rinuncia mai a un filo di trucco e a indossare le sue collane preferite, vive a Pesaro dagli anni Cinquanta e per tutti da queste parti è conosciuta semplicemente come Nina. Nata il 3 luglio 1910 nelle campagne di Urbino, racconta di aver sempre fatto la casalinga. Sposata con un ferroviere, ha avuto due figli ma è rimasta vedova a solo 38 anni. Adesso Nina vive con sua figlia Alessandra, che di anni ne ha 86, e qualche mese fa ha festeggiato un compleanno destinato a entrare nella storia. Non una vera festa, ma un momento di condivisione al quale ha partecipato anche il sindaco con un bellissimo mazzo di fiori. Ma qual è il segreto della cittadina più anziana del nostro Paese? Il suo medico racconta che Nina non ha bisogno di medicine, «l'anno scorso le avevo prescritto una pillola per la pressione, ma ho dovuto subito toglierla perché le faceva peggio. Ora le ho prescritto solo delle goccine per dormire». In compenso, la super nonna d'Italia segue una routine che le assicura gioia e benessere. Sveglia presto, alle sette del mattino, abbondante colazione a base di yogurt e vitamine, poi qualche ora in poltrona davanti alla tv. A mezzogiorno in punto arriva il pranzo, qualche volta a base di tagliatelle e ragù, senza rinunciare agli amatissimi dolci. Subito dopo Nina si concede un riposino, seguito dalla merenda delle 16, un altro po' di tv e infine la cena. Nina non è sola in questo incredibile primato. A qualche chilometro di distanza, precisamente a Cecina (Livorno), vive infatti Tripoli Giannini che lo scorso 20 agosto di anni ne ha compiuti 110. Diventando così l'uomo più longevo dello Stivale. Lui è nato il 12 agosto del 1912 e ha festeggiato il suo compleanno con figli, nipoti e bisnipoti. Il super nonno è fra i bersaglieri più vecchi del nostro Paese, eppure gode ancora di una buona salute e non rinuncia ai piccoli gesti quotidiani, come una passeggiata a Marina di Cecina.