Novità Lucarelli e Infante in un palinsesto che "suona"

Selvaggia Lucarelli capitana dell'Isola dei famosi. Milo Infante con un doppio programma di approfondimento, alla mattina e alla sera su Rete 4. Michelle Hunziker alla guida di tre programmi, tra cui il nuovo show Il club dell'1%. Sono queste alcune delle novità della prossima stagione Mediaset presentate da Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-Media For Europe, durante la tradizionale serata a Cologno Monzese. Con finale di cena basata sui piatti tipici dei sei paesi di cui fanno parte le televisioni acquisite dal gruppo MFE (Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera, oltre all'Italia).

Tantissimi gli show, i programmi, le serie e i film che terranno compagnia agli spettatori dall'autunno alla primavera, a partire dalle colonne portanti dell'ammiraglia, dal Grande Fratello a tutte le trasmissioni di Maria De Filippi (Tú Sí que vales, C'è posta per te, Amici, Temptation Island) a Verissimo e This is me di Silvia Toffanin. L'ottica è "quella di investire sempre di più sul prodotto - spiega Berlusconi -. In un mondo televisivo fatto di fast food digitali, noi andiamo in contro-tendenza, studiando programmi caldi, vivi, in diretta, da declinare in maniera cross-mediale su tutti i device, con un'offerta che non ha eguali in Europa. E questo lo vogliamo fare anche negli altri paesi in cui siamo presenti. Da gennaio partirà anche una piattaforma unica europea per tutte le nostre tv".

Stella polare della galassia Mediaset resterà Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna ha portato l'access prime time (l'orario di cena) a risultati d'ascolto record che "illuminano tutta la rete - spiega Pier Silvio - e hanno portato Canale 5 a essere prima rete in tutte le fasce orarie, battendo la Rai anche in prime time". L'ad ricorda la strategia con cui si è arrivati alla magia di Gerry: riportare in vita modernizzandoli i programmi del passato. "E lo faremo anche con altre vecchie trasmissioni come Passaparola e Ok il prezzo è giusto".

Ma tanti spettatori sono indispettiti perché i quiz finiscono tardi e devono aspettare fin quasi alle 22 per vedere serie e show. "Se la Rai, che è servizio pubblico, mentre noi siamo rete commerciale, finalmente si deciderà a chiudere Affari tuoi alle 21,30, prometto che lo faremo anche noi - giura Pier Silvio - Aspettiamo da tre anni che lo facciano".

Dunque, vedremo cosa succederà a settembre quando, tra i nuovi show, andranno in onda Il club dell'1% con Michelle Hunziker (che farà tripletta con SuperKaraoke e, forse, anche Zelig) e El desafio, che mette i vip di fronte ad alcune prove, anche molto stressanti, sia fisiche che psicologiche. Tra i volti nuovi, la Lucarelli oltre a condurre L'isola dei famosi resterà anche opinionisti del Gieffe.

Tra i tanti programmi (impossibile elencarli tutti), moltissimi gli eventi musicali. Si partirà, in ordine cronologico, con i concerti di Irama, Achille Lauro, Emma e Giorgia. Poi gli show evento a cominciare da Eros Ramazzotti con È una storia importante, Una festa di Natale con il Volo, Taratatà con Paolo Bonolis, Gigi e Vanessa insieme, i Pooh che raccontano l'Italia attraverso le canzoni e la musica napoletana con D'Alessio.

Sul fronte dell'informazione, la novità è su Rete 4. Milo Infante, arrivato nel parco conduttori, avrà un programma di approfondimento di cronaca nera alla mattina, tutti i giorni dal lunedì a venerdì, chiamato Ore 11 (che richiama il suo Ore 14 che aveva in Rai). E anche una prima serata al martedì dedicata a attualità e cronaca nera. Di conseguenza Cartabianca della Berlinguer si sposterà al mercoledì, mentre Real Politik di Tommaso Labate ("Che ho molto apprezzato") andrà in access prime time al venerdì, sabato e domenica. Da gennaio partirà l'esperimento di una seconda serata di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer su Canale 5, in vista delle elezioni.

Tra le tante fiction, citiamo quella dedicata al santo millenial Carlo Acutis, "una serie positiva per un filone che mi piacerebbe continuasse".

Per quanto riguarda il futuro di Striscia la notizia, dopo l'esperimento in prima serata della scorsa stagione, Berlusconi risponde ai cronisti che "non è stata presa ancora una decisione", mentre sul futuro di Amadeus che ha risolto il contratto con Discovery due anni prima e ora "è a spasso" spiega che "Mediaset ha le porte aperte per lui, se e quando ci sarà un progetto".

Su Barbara D'Urso, che dopo l'addio a Mediaset, è tornata in tv solo come concorrente di Ballando con le stelle dice: "Io non c'entro nulla con la sua situazione lavorativa, non ho alcun potere di farla o meno lavorare da qualche parte".