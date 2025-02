Olimpiadi, da domani countdown. Braccio di ferro sugli extracosti

Ascolta ora 00:00 00:00

Si entra nel rush finale. Da domani in piazzetta Reale l'«Omega Countdown Clock» segnerà giorni, ore, minuti e secondi che mancano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina allo stadio di San Siro. Un monito anche per le istituzioni: non si può perdere tempo. Un anno al via, «One year to go» è anche lo slogan della cerimonia istituzionale in programma domani mattina al Teatro Strehler, con il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach - che ieri con il presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò ha incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella - che consegnerà ufficialmente gli inviti ai Comitati olimpici internazionali e ai lori migliori atleti, presenti le istituzioni coinvolte, Malagò e il ceo della Fondazione Andrea Varnier. Scatta anche la prima corsa ai biglietti per i 350mila che si sono pre registrati sulla piattaforma ufficiale di Milano Cortina: riceveranno un codice e la finestra temporale per l'acquisto, prima della vendita libera per tutti che si aprirà ad aprile. Per entrare nell'atmosfera olimpica, nelle scuole italiane da lunedì è in corso la «Winter Games Week», con moduli dedicati ai valori dello sport. Domani e nelle prossime settimane sono previsti eventi in tutte le città coinvolte, da Sondrio a Cortina, Livigno. A Milano domani alle 17.30 aprirà il «Milano Cortina 2026 Sport Village powered by Samsung & Enel» in piazza Duomo, con workshop e lezioni gratuite di curling e hockey su ghiaccio fino al 6 marzo. Regione Lombardia ha organizzato invece dalle 17 uno spettacolo di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio nella pista di piazza Città di Lombardia. Dopo lo show si potrà pattinare gratis fino alle 20 con le mascotte olimpiche. Sempre domani, Gruppo Fs illuminerà con i colori della bandiera italiana la stazione Centrale. E sono partiti ufficialmente i test event organizzati dalla Fondazione del 2026 per collaudare gli impianti: tra il 14 e il 16 febbraio al Forum di Assago le finali dell'Isu Short Track World Tour, tra il 19 e 20 le sfide di Figure Skating.

«Saranno Olimpiadi invernali brillanti, non ho dubbi» ha commentato ieri Bach da Roma, «sappiamo anche che l'ultimo giro è sempre uno dei più difficili, c'è molto lavoro da fare ma abbiamo un comitato organizzatore che sta facendo molto bene e confido che anche il governo farà la propria parte. Se tutto procederà per il meglio, gli italiani saranno molto orgogliosi di questi Giochi». Malagò è ottimista: «Siamo pronti, è una lunga discesa, una volata che in un anno ci deve portare a completare un lavoro che stanno facendo tutti molto bene», si riferisce a chi ha in mano gli impianti, Simico, governo, enti locali. «Noi non ci occupiamo di lavori - ricorda anche Varnier - ma c'è stata un'accelerazione importante». Per il sindaco Beppe Sala a Milano «la tabella di marcia è buona, il Villaggio è in anticipo, i lavori in Fiera e all'Arena Santa Giulia procedono bene. Non stiamo mettendo soldi pubblici, però i privati lamentano che rispetto alla negoziazione iniziale i costi sono aumentati». Il nodo più delicato sono gli extracosti per l'Arena, intorno ai 50 milioni, circa 40 per il Villaggio olimpico. Ricorda: «Noi tecnicamente non possiamo mettere soldi pubblici a meno che non ci sia una deroga di legge, questo è il confronto che stiamo avendo col governo». Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli giorni fa ha puntualizzato: «Il Comune ha deciso di fare un'operazione con i privati, io dissi che poteva essere una scelta rischiosa. Il governo c'è sempre ma ognuno deve prendersi le proprie responsabilità».

Problema escluso per Fondazione Fiera Milano: consegnerà ad agosto il maxi padiglione da 35mila mq realizzato unendo il 13 e 15 per la pista di speed skating, e sosterrà interamente i 18 milioni di costi (senza extra). Nei padiglioni 22-24 sarà allestito il campo per le gare di hockey femminili su ghiaccio d procede nei tempi il media center all'Allianz Mico.