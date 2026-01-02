Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni

Oltre 2 milioni di euro ai piccoli Comuni per la riqualificazione delle strade

A livello nazionale, la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali

Oltre 2 milioni di euro ai piccoli Comuni per la riqualificazione delle strade
00:00 00:00

Con decreto del capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l'anno 2025, del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni". Nel dettaglio, per la Lombardia sono stati ammessi al finanziamento i Comuni di Cazzano Sant'Andrea, Brione, Orino, Cucciago, San Zenone al Lambro, Paspardo, Piazzatorre, Bianzano, Santa Margherita di Staffora, Nuvolento, Buglio in Monte, Valbegra, Valle Lomellina, San Gervasio Bresciano, Bereguardo e San Martino dall'Argine per un finanziamento totale di 2.262.000 euro. A livello nazionale, la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali. "Grazie al Mit e al ministro Matteo Salvini che, ancora una volta, dimostrano con i fatti, mettendoci risorse concrete, l'interesse verso le aree interne e i piccoli comuni che rappresentano una parte fondamentale del nostro territorio", dice il segretario regionale e presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo. Anche per l'anno 2025 il Fondo, con oltre 3.

422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un grande successo incredibile: già negli anni 2023 e 2024 il Fondo introdotto dal ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei Comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell'utilizzo delle risorse ha permesso di finanziare interventi in 326 Comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica