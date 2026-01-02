Oltre 2 milioni di euro ai piccoli Comuni per la riqualificazione delle strade

Con decreto del capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l'anno 2025, del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni". Nel dettaglio, per la Lombardia sono stati ammessi al finanziamento i Comuni di Cazzano Sant'Andrea, Brione, Orino, Cucciago, San Zenone al Lambro, Paspardo, Piazzatorre, Bianzano, Santa Margherita di Staffora, Nuvolento, Buglio in Monte, Valbegra, Valle Lomellina, San Gervasio Bresciano, Bereguardo e San Martino dall'Argine per un finanziamento totale di 2.262.000 euro. A livello nazionale, la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali. "Grazie al Mit e al ministro Matteo Salvini che, ancora una volta, dimostrano con i fatti, mettendoci risorse concrete, l'interesse verso le aree interne e i piccoli comuni che rappresentano una parte fondamentale del nostro territorio", dice il segretario regionale e presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo. Anche per l'anno 2025 il Fondo, con oltre 3.

422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un grande successo incredibile: già negli anni 2023 e 2024 il Fondo introdotto dal ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei Comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell'utilizzo delle risorse ha permesso di finanziare interventi in 326 Comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro.