Original Penguin, il lusso discreto dell'estate italiana

Portofino, anni Cinquanta. Camicie di lino lasciate aperte sul collo, occhiali da sole dal gusto rétro, motoscafi Riva che tagliano il mare e quell'eleganza rilassata che oggi sembra quasi impossibile da replicare. Original Penguin riparte esattamente da qui per costruire la collezione primavera-estate 2027: una stagione che trasforma l'immaginario della Riviera italiana in un guardaroba contemporaneo, fresco e sorprendentemente sofisticato, che strizza l'occhio anche al film The Talented Mr. Ripley di Anthony Minghella.

Il punto di partenza è la costa ligure: il sole che scolorisce le facciate, i riflessi del mare sulle barche in legno, le camicie leggere indossate con naturale eleganza. La palette si muove tra blu polverosi, rosa delicati e toni dorati, per poi evolversi verso nuance più profonde come Hunter Green e Aquafoam. "La palette è stata progettata per riprodurre l'evoluzione naturale di una classica estate italiana", racconta Michael Mille, direttore creativo del brand. "È una transizione dal relax diurno alla raffinatezza del crepuscolo".

Il riferimento all'estetica rétro non è mai nostalgico in senso stretto. La collezione rilegge codici classici attraverso volumi rilassati, texture ricercate e materiali leggeri, mantenendo quello spirito ironico e spensierato che da sempre definisce il marchio. "Be an Original è un atteggiamento, non solo uno slogan", spiega Mille. "Per renderlo contemporaneo abbiamo lavorato sul concetto di lusso discreto, con dettagli nascosti, texture inaspettate e una sofisticazione che non si prende mai troppo sul serio".

Le stampe diventano protagoniste assolute della PE 2027: righe ispirate ai lettini da spiaggia, micro-pattern geometrici che ricordano le piastrelle italiane e maglieria tridimensionale che aggiunge profondità ai look estivi. Accanto alle lavorazioni Dobby e ai blend di lino leggero, tutto contribuisce a creare un'estetica rilassata ma costruita con attenzione quasi sartoriale. "La texture è fondamentale quando si progettano capi leggeri", continua Mille. "Attraverso materiali tattili e tessuti fluidi il guardaroba rimane fresco, ma mantiene un aspetto sofisticato".

Anche l'iconica polo Earl evolve senza perdere identità: silhouette più morbide, volumi leggermente squadrati e dettagli resort aggiornano uno dei simboli del marchio. "La sfida era evolvere il modo in cui veste il corpo nel 2027 senza alterarne il Dna", conclude Mille.

Il risultato è una collezione che celebra settant'anni di heritage con uno sguardo estremamente attuale: rilassata, elegante e pronta a riportare un po' di dolce vita nel guardaroba maschile contemporaneo.

Tra completi coordinati, boxer mare stampati e capispalla leggeri, la collezione della prossima estate conferma la capacità del brand di muoversi tra heritage americano e charme mediterraneo con equilibrio, personalità e ironia. Prova decisamente superata.