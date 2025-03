Oscar, tra favoriti e perdenti c'è l'incognita Rossellini

Ascolta ora 00:00 00:00

Stanotte la cerimonia degli Oscar. Il titolo che si presenta con più nomination è Emilia Pérez (ben 13 candidature) che, dopo i quattro Golden Globe alzati e l'annuncio dei nominati, doveva essere il grande favorito della serata. Stiamo parlando al passato, però, perché nel frattempo è scoppiato uno scandalo, di cui si è parlato tantissimo, riguardo vecchi tweet dell'attrice protagonista Karla Sofia Gascón che hanno fatto crollare le speranze del film di Jacques Audiard di poter ottenere i premi principali. Mentre The Brutalist e Wicked ne hanno 10. Al terzo posto, con 8 ciascuno, ci sono A Complete Unknown e Conclave. Per i siti di scommesse, i film che hanno più probabilità di vittoria sono The Brutalist e Anora; i bookmakers prevedono 3 Oscar a testa. Da favorito, Emilia Pèrez è passato ad outsider, con un bottino probabile di sole 2 statuette. E se Adrien Brody (The Brutalist) è il più quotato come miglior protagonista, poco distante, quotato 2,30, c'è Timothée Chalamet per la sua mimetica interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown. Un distacco misero che il giovane attore ha colmato dopo la vittoria domenica scorsa del SAG Awards. Al terzo posto fra i possibili vincitori Ralph Fiennes per Conclave. Tra le attrici non protagoniste la candidata più imprevedibile è Isabella Rossellini (foto) di fianco alle più quotate Zoe Saldana (la favorita per i siti di scommesse a 1,05) e Ariana Grande per il suo ruolo in Wicked (9,00). La cerimonia di premiazione della 97ª edizione degli Academy Awards guidata quest'anno, per la prima volta, dal conduttore televisivo e comico Conan O'Brien, andrà in onda su Rai 1, stanotte dalle 00,15, con Oscars - La notte in diretta. Alberto Matano seguirà la cerimonia con giornalisti ed esperti cinematografici: Giovanna Botteri, Paola Jacobbi, Mattia Carzaniga, Paolo Mereghetti, Piera Detassis, Laura Delli Colli, Federico Pontiggia e Paolo Sommaruga.

In collegamento dal red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles l'inviata del Tg1 Giorgia Cardinaletti. La diretta sarà preceduta da uno speciale Tg1 sui momenti più iconici della storia degli Oscar in onda alle 23,35. RS